İşte Covid-19 ile gribi birbirinden ayırt etmenin yolu

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:52

Havaların soğumasıyla kendini gösteren grip ve nezlenin Covid-19 ile benzer bulgular taşıdığını anlatan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, dünya genelinde görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid-19 ile sık görülen diğer üst solunum yolu hastalıklarına ilişkin bilgi verdi.

ŞİKAYETLER AYNI

Test yapıp tanı koyduktan sonra tedaviye başlandığını anlatan Doç. Dr. Evcimik, “Aslında şikayetleri açısından Covid-19 ile grip arasında bir farklılık yok. Her iki hastada da boğaz ağrısı, boğazda kuruluk hissi, burun tıkanıklığı, baş ağrısı, koku alamama şikayetlerini görüyoruz. Kesin ayrımı laboratuvar testleriyle yapıyoruz, tanı koyup ona göre tedavi uyguluyoruz” diye konuştu.

TEK FARKLI BELİRTİ; NEFES DARLIĞI

En önemli şikayetin nefes darlığı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Evcimik, “Nefes darlığı varsa Covid-19 üzerinde duruyoruz. Ama diğer belirtiler ateş, halsizlik, vücutta kırgınlık, baş ve boğaz ağrısı gripte de olduğu için doktora başvurup test yaptırmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTUN”

Dengeli beslenme vurgusu yapan Doç. Dr. Evcimik, “İki hastalık da viral enfeksiyon (virüslerin sebep olduğu hastalıklar bütünü) olduğu için bağışıklık sistemini güçlü tutmak lazım. Dengeli beslenmek şart. Özellikle doğal yolla vitamin desteği alalım. Her gün birkaç tane meyve tüketelim. Bu dönemde vejetaryen ve vegan beslenmekten uzak durmak lazım. Çünkü bağışıklık sisteminin zayıflığı böyle enfeksiyon kaynaklı hastalıkları ağır geçirmemize neden oluyor” dedi.

“DENGELİ BESLENİN, AŞIRI PROTEİN YÜKLEMESİNE GEREK YOK”

Aşırı vitamin yüklenmesinden kaçınılmasını öneren Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, “Grip de Covid-19 gibi solunum yoluyla bulaşıyor. Maske kullanımı ve sosyal mesafe her iki hastalıktan da koruyucu olacaktır. Belirtiler varsa mutlaka test yaptırın. Beslenmede mümkün olduğu kadar karbonhidrat, protein ve yağı dengeli almalıyız. Aşırı vitamin yüklenmesine gerek yok. C vitamini gibi vitaminler vücutta depolanmıyor. Dozunu kaçırmadan her gün belli ölçekte vitamin almakta fayda var” diye konuştu.

“GRİP VE ZATÜRRE AŞISI YAPTIRIN”

Doç. Dr. Evcimik, “Grip aşısı henüz çıkmadı fakat özellikle ek hastalığı olan kişilerin daha ağır geçirmemek grip aşısı olmalarını öneriyorum. Bir de zatürree aşırı var, yine ek hastalığı olan kişilerin yaptırmasında fayda var çünkü Covid-19’u daha ağır geçiriyorlar. Ek hastalıktan kastım kronik akciğer hastalığı, hipertansiyonu, kalp yetmezliği olanlar, grip ve zatürree aşısı yaptırsın. Ek hastalıkla ağır bir şekilde boğuşmasınlar diye bağışıklık sisteminde problemi olan tüm hastaların aşıları yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.