İşte dijital bağımlılıktan kurtulmanın yolları

17 Nisan 2021 Cumartesi, 16:02

Pandemi nedeniyle insanlar eve kapanırken mobil cihaz ve internet kullanımı zirveye çıktı. Uzaktan çalışma ve evden eğitim nedeniyle internette geçirilen zaman da 10 saate kadar yükseldi. Türkiye’de 62 milyon internet, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı mevcut. Yaş gruplarına bakıldığında ülkemizde en çok oyunu yüzde 35 ile 25- 35 yaş arasındakiler oynuyor.

Dijital dünya günlük yaşamı kolaylaştırıyor ve insanları mutlu ediyor ama dijital bağımlılık da stres ve depresyona yol açabiliyor. Dijital bağımlılık Mavi ışık nedeniyle hormonlarımızın salınımı bozulabiliyor. Bu da uyku bozukluğu, halsizlik, yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi belirtilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Sosyal medyada oluşturulan sahte kimlikler bir süre sonra anksiyete, depresif belirtiler gibi çeşitli psikiyatrik sorunlara yol açabiliyor. Teknolojik cihazlardan tamamıyla uzaklaşmak mümkün değilken, dijital detoksla bu alandaki bağımlılık en aza indirilebilir. İşte dijital detoks için atılması gereken basit adımlar:

SUSTURMAK İÇİN KULLANMAYIN

- Akıllı telefon/tablet vs. gibi cihazlar çocukları teselli etmek, susturmak için kullanılmamalı.

- Çocukların aşırı ve kontrolsüz kullanımı önlemek için günlük internet kullanım saatlerini değiştirin.

- Sosyal medyada geçireceğiniz süreyi sınırlamak için saatinizde veya telefonunuzda bir zamanlayıcı ayarlayın. Bildirimlerin normal rutininizi rahatsız etmesini durdurduğunuzda, günlük işlerinize odaklanmayı kolaylaştırabilir ve dikkatinizi kolayca dağıtmazsınız.

- Tek bir sosyal medya platformundan ayrılmak veya bu alana belirli süreler ayırmak gerekiyor.

- Kişinin daha çok ne zaman teknolojik cihazları kullandığını gözlemlemesiyle, gereksiz olduğunu düşündüğü zamanlarda cihazlar kapatılabilir ya da uzaklaştırılabilir.

- Boş zamanlar internet dışındaki başka aktivitelerle doldurulabilir.

- Bir ekran üzerinden arkadaşlarınızın ve ailenizin hayatlarıyla güncel kalmak yerine, gerçek dünyada onlarla zaman geçirin ve onlarla gerçek hayatta bağlantı kurun. Yeni anılar oluşturun ve bunları kişiselleştirin.

HAFTANIN YENİSİ

JBL CHARGE 5 TÜRKİYE’DE

Kulaklık ve hoparlör üreticisi JBL, yeni ürünü olan Charge 5 hoparlörü Türkiye’de piyasaya sundu.

Dünyada 16 milyon adet satılan ve JBL’in en çok ciro yapan serisi Charge’ın yeni ürünü Charge 5 hoparlör üstün ses performansı sunan pro sound sistemi ile öne çıkıyor. JBL Charge 5 hoparlör, yaklaşık 20 saatlik oynatma süresi ve dahili bir güç bankası ile kullanıcılar müziği durdurmadan cihazlarını hoparlörün şarj portu üzerinden şarj edebiliyor.