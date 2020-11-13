İşte EURO 2020'nin son 4 takımı

13 Kasım 2020 Cuma, 08:27

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020’nin yaz mevsiminde yapılması gereken ancak 2021 yazına ertelenen EURO 2020’de gruplar tamamlandı.

Uluslar Ligi play-off’larından gelen son 4 takım da belli oldu. Oynanan play-off maçları sonrasında Kuzey Makedonya, Macaristan, Slovakya ve İskoçya EURO 2020’nin son biletlerini aldı. Organizasyon 12 Haziran 2021’de Türkiye ile İtalya arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

MACARİSTAN SON 2 DAKİKADA

Puskas Arena’da oynanan maçta İzlanda, Sigurdsson’un 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 88. dakikaya kadar bu üstünlüğünü koruyan ve EURO 2020 hayallerine dalan İzlanda’yı Nego uyandırdı!

88. dakikada Macaristan’ın baskıları sonuç verdi ve Fransa uyruklu Nego’nun golüyle maça 1-1’lik denge geldi. Salzburg forması giyen genç yıldız Dominik Szoboszlai’nin ceza sahası dışından çektiği yerden düzgün vuruşta top direğe çarpıp filelere gitti ve Macaristan’ı büyük sevince boğdu.

Slovakya, Kuzey İrlanda karşısında eski Trabzonsporlu Juraj Kucka’nın 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti final maçında üstünlük yakaladı. Dakikalar 87’yi gösterdiğinde Slovakya kaptanı Skriniar’ın kendi kalesine attığı golle K. İrlanda beraberliği yakaladı ve EURO 2020 umutlarını tazeledi.

Uzatmalara giden maçta oyuna sonradan giren forvet Michal Duris’in 110. dakikada attığı golle Slovakya turnuvanın biletini cebine koymayı başardı.

Gecenin penaltılara giden tek maçı Sırbistan-İskoçya mücadelesi oldu. Konuk takım 52. dakikada Christie’nin golüyle üstünlüğü yakaladı. Artık sadece dakikaların kaldığı EURO 2020’ye gideceğini düşünen İskoçya 90’da yıkıldı! Kornerden gelen ortada Jovic kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi ve maça 1-1’lik dengeyi getirdi.

Uzatmalarda takımlar yorgunluğun da etkisiyle rakip kalelerde etkili olamadı ve penaltı atışlarına geçildi. İskoçya ilk 5, Sırbistan ise ilk 4 penaltıda golü bulurken; Mitrovic’in penaltısını kurtaran kaleci Marshall, İskoçya’nın EURO 2020 zaferini müjdeledi

EURO 2020 GRUPLAR ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU

A GRUBU: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya,

E GRUBU: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F GRUBU: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan