İşte Fenerbahçe'nin çubuklu forması
Fenerbahçe ilk olarak Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın transferini açıklarken yeni sezondaki çubuklu forma da ortaya çıktı.
Fenerbahçe ilk olarak Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın transferini açıklarken yeni sezondaki çubuklu forma da ortaya çıktı. Mert Hakan Yandaş'ın transferinin duyrulduğu haberde dikkat çeken bu ayrıntı Fenerbahçe camiasını heyecanlandırdı. Çubuklu formanın geçen yılkine göre daha fazla sarı tonlarda olduğu görüldü.
Formanın sırt bölümünde ise reklamın üzerinde bir kanarya figürü dikkat çekiyor.
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