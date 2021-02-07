İstismar ettiği çocuğun annesini tehdit etti: ‘Aynısını sana da yapacağım!’
Ağrı’da Ö.D (10) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ağrı Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Şahin, “Çocuğun omuzuna elimi atarak alnına yakın saçlarından öptüm” diyerek kendisini savundu. Ö.D’nin annesi T.D ise ifadesinde, “Şahsın evine gittim. Niçin kızımı taciz ettin? diye sordum. O da benim saçlarımdan tuttu, enseme vurdu ve kulağıma eğilerek ‘aynısını sana da yapacağım’ dedi” ifadelerini kullandı.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin ve Ö.D’nin avukatı Nilda Baltalı da mahallede başka çocukların da taciz edilidiğini, ancak korkudan şikayetçi olmadığını söyledi.
Ö.D., 16 Temmuz 2020 günü Nizamettin Şahin tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti. Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı savunma tutanağı hazırladı. Sanık Nizamettin Şahin savunmasında, “Kız çocuğu benim kapımın önünden çıkarken ben bu kıza ‘kızım sen okuyor musun’ dedim. O da bana 'evet amca’ dedi. Ben de çocuğun omuzuna elimi atarak alnına yakın saçlarından öperek ‘aferin kızım’ dedim. Bunun üzerine kız koşarak gitti” dediği öğrenildi.
Şahin’in mağdur Ö.D.’ye yönelik eylemlerinin cinsel istismar suçu oluşturduğu ve mağdura cinsel istismarda bulunmak amacıyla kolunu, omzunu sıktığı, bu hususun mağdur çocuk hakkında düzenlenen adli raporda tespit edildi.
"SANA DA YAPACAĞIM"
Tutanakta Ö.D’nin annesi T.D’nin de ifadesi yer aldı. T.D., olayı duyar duymaz Şahin’ in evine gittiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bir kaç kadın evime geldi ve bana ‘kocan duymasın, çocuğu da al aşağıya gel’ dediler. Biz de aşağıya indik. Burada bana, ‘Nizamettin denen şahsın çocuğumu istismar ettiğini söylediler. Kızıma sorduğumda ağlayarak doğruladı. Bunun üzerine bu şahsın evine gittim. Niçin kızımı taciz ettin? diye sordum. O da benim saçlarımdan tuttu, enseme vurdu ve kulağıma eğilerek ‘aynısını sana da yapacağım’ dedi.”
"KORKTUK O YÜZDEN SUSTUK”
Ağrı Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen duruşmada, tutuklu yargılanan sanık Şahin'in avukatlarının istemiyle Ağrı Barosu'nun katılma talebi reddedildi.
Gerekçe olarak da tecavüz edilerek katledilen Leyla Aydemir'in istinaf bozma kararı gösterildi. Mahkeme Heyeti, Şahin'in tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı 30 Mart’a erteledi.
Önce Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin ve Ö.D’nin avukatı Nilda Baltalı, “Sanığın en az 10 yıl hapis cezası almasını bekliyoruz. Duruşmada sanık avukatları, ‘bu dosya medyatik olmasaydı çoktan tahliye edilirdi, benim başka dosyamda 3 çocuğu taciz eden müvekkilim zincirleme olmasına rağmen 7 ayda tahliye edildi’ diye böbürlendiler. Sanık Nizamettin Şahin hakkında yargıya intikal etmiş başka bir suç yok ama bazı komşular ‘bizim çocuğumuz da taciz edildi, biz korktuk o yüzden sustuk’ diye belirtmiştir. Mahallede başka çocuklar da taciz edilmiş korkudan kimse şikayet edememiştir. İstismarcı kişilerin bölgedeki nüfusları, varlıklı kişiler olmaları, istismara uğrayan çocukların yoksul ailelerden gelmesi ve aşiret içi dengeler bu tür olayların gün yüzüne çıkamamasına yol açmaktadır. Tanıkların, sanık tarafından baskı altına alındıkları ortaya kesin olarak konuldu. Çok fazla sayıda Ağrı ilinin önemli şahsiyetleri araya sokulmaya çalışıldı, aracılar ailenin evine gelerek para tekliflerinde bulundular. Ancak biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Boğaziçi öğrencilerinden Erdoğan'a açık mektup
- Babacan'dan dikkat çeken 'istifa' uyarısı
- İşte Ahmet Hakan'a göre o partilerin amacı!
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Para kaynağı azalan TÜGVA, aradığı desteği böyle buldu!
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!