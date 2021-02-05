İtalya Tiktok'a 13 yaş sınırlaması getirdi
İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Tiktok uygulamasına 13 yaş sınırı getirdi.
İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), Salı günü yapılan yazılı açıklamada TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için doğum tarihinin yeniden girilmesini talep edeceği duyuruldu.
Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar Tiktok tarafından silinecek.
Açıklamada TikTok'un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi. Buna göre Tiktok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.
İtalya'nın Palermo kentinde Ocak ayı sonunda 10 yaşındaki bir kızın, Tiktok'taki bir meydan okumada hayatını kaybettiği iddiaları ülkede infiale yol açmıştı.
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