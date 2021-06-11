İtalya-Türkiye maçını 2 milyardan fazla seyirci izleyecek

(A) Milli Futbol Takımımızın, İtalya ile bu akşam Roma'da oynayacağı açılış maçını, dünya genelinde TV'lerinden 2 milyarı aşkın kişi takip edecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 08:04
İtalya-Türkiye maçını 2 milyardan fazla seyirci izleyecek
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Artık EURO 2020 zamanı geldi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, İtalya maçı öncesi son antrenmanını dün karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

Yetkililere göre (A) Milli Futbol Takımımızın, İtalya ile bu akşam Roma'da oynayacağı açılış maçını, dünya genelinde TV'lerinden 2 milyarı aşkın kişi takip edecek.

Özellikle Afrika ve Asya kıtalarında elektrik kesintileri yaşanmazsa bu sayının 2.5 milyar bandını geçmesi bekleniyor. TV'nin yanı sıra cep telefonlarından da maçın izleneceği belirtildi.


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