İtalya'da futbola korona ertelemesi!
Inter'de Covid-19 vakaları sebebiyle Sassuolo maçı ertelendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında oynanması gereken Inter-Sassuolo karşılaşması, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Milano yerel sağlık makamlarının kararıyla ertelendi.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Matias Vecino ve Stefan de Vrij'in Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, evlerinde karantinaya alındığı belirtildi.
Milano yerel sağlık makamlarının, yeni Covid-19 vakaları sebebiyle 21 Mart Pazar gününe kadar her türlü takım çalışmasını durdurduğu, 20 Mart Cumartesi günü oynanması planlanan Inter-Sassuolo maçının ertelenmesine karar verdiği ve oyuncuların da kendi milli takımlarına gitmesini yasakladığı bildirildi.
Açıklamada, takım oyuncularının 22 Mart Pazartesi günü yeniden Covid-19 testinden geçeceği ifade edildi.
Inter Kulübü, dün Sloven kalecisi Samir Handanovic'in, 16 Mart'ta da Danilo D'Ambrosio'nun Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
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