İthal ekmeğe ek vergi ayarı

06 Ağustos 2020 Perşembe, 08:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önümüzdeki dönemde belli başlı zorunlu ürünler dışında ithalatın zorlaşacağı mesajının ardından Ticaret Bakanlığı dün 115 işlenmiş tarım ürününe yüzde 4 ila yüzde 20 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi getirdi.

115 ÜRÜNE EK VERGİ

İthalatı pahalı hale getirilen ürünler arasında ithal ekmek, pasta ve makarna gibi tarımsal gıda maddeleri de yer alıyor. Bakanlık ayrıca, ithalatçı firmaların düşük vergi ödeme oyunlarını önlemek amacıyla sarımsak, ceviz, muz gibi ürünlerin gümrük vergileme sisteminde önemli değişikliğe gitti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, çok sayıda işlenmiş tarım ürününe ek gümrük vergisi getiren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ek kararla yurt dışından ithal edilen makarnalar ile ekmek, pasta, kek, bisküvi ve benzeri ekmekçilik mamulleri, hububat ve ürünlerinin kabartılması ya da kavrulması yoluyla elde edilen gıda maddeleri, mayalar ve malttan üretilen biralara ek vergi konuldu.

Aynı şekilde Paraguay çayı, kakao içermeyen şeker mamulleri, çikolata ve kakao içeren diğer gıda ürünleri de dahil toplamda 115 işlenmiş tarım ürününe yüzde 4 ila yüzde 20 oranında ek vergi geldi. Ek vergiler AB ülkeleriyle İsrail dahil serbest ticaret anlaşması imzalanan ülkelerden gelen ürünlere uygulanamayacak. Ek vergilerin uygulaması 15 gün sonra başlayacak.

DEĞERİ DÜŞÜK GÖSTERİP VERGİ KAÇIRANLARA ÖNLEM

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında sistemsel değişikliğe gidilerek gümrük vergisinin oranı aşağı çekilirken bu farkı karşılayacak maktu tutarlı Toplu Konut Fonu getirildi. Yeni sistem ile ithalat değerini düşük göstererek daha düşük vergi ödemeye çalışan kötü niyetli firmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.