İYİ Partili Aylin Cesur, 'probleminiz var mı' diye sorunca...

20 Mart 2021 Cumartesi, 16:40

Antalya'da ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret eden İYİ Parti heyeti, görüşmede Antalya’nın sorunlarına ve sorunların çözümlerine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Antalya il merkezindeki ziyaretlerin ardından milletvekillerinden oluşan heyet, ilçelere dağıldı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile birlikte Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde İYİ Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte halk ve esnafın nabzını tuttu. Konyaaltı’nı gezen heyet, sorunlarını dinlediği vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.



Ziyaret sırasında Aylin Cesur ile vatandaşlar arasında yaşanan diyaloglar şöyle:

Aylin Cesur: İşler nasıl?

Kadın kuaförü: Durumlar malum. İşler çok durgun. Elektrik var su borcu var. Yardım da yapılmadı

“PAZAR ALIŞVERİŞİ 170 TL, PROBLEMLERİ SAY SAY BİTMEZ!”

Aylin Cesur: Ne kadar tuttu pazar harcamanız?

Kadın: 170 TL

Aylin Cesur: Ne kadar gider size?

Kadın: Bir hafta ancak gider

Aylin Cesur: Sadece sebze mi? Kıyma falan yok yani?

Kadın: Yok, yok

Aylin Cesur: Varsa problemlerinizi Ankara'da anlatalım

Kadın: Ohoo problemleri say say bitmez.

ÇOCUKLA BİRLİKTE ANDIMIZ’I OKUDU

Çalışma sırasında sokakta ailesiyle birlikte bir çocuğa rastlayan Aylin Cesur'un, çocukla birlikte Andımız’ı okuması da çevredeki yurttaşların alkışlamasına yol açtı.

Gezi sırasında bir esnaf da, “İtalya’dan Fransa’dan avuç içi kadar ülkelerden bize kremalar gelmeye başladı, sadece margarin yağı. Siz de biz de hepimiz bunları çocuklarımıza yedirip içiriyoruz” demesi dikkat çekti.