İYİ Parti'li Cesur: 'Operasyonun bütün aşamalarını biliyorum'

19 Şubat 2021 Cuma, 16:32

Cesur TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

2000’Lİ YILLARDA TERÖR NEREDEYSE BİTMİŞTİ

21 yıl önce 15 Şubat’ta PKK elebaşısı yakalandı. Ben o gün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yanındaydım. Operasyonun bütün aşamalarını biliyorum. O gün, devlet tecrübesine dayanan akılcı, ilkeli bir dış politika ve böyle bir politikanın sonuçlarını gördüm. Terör de neredeyse bitmişti.

MACERACI VE İDEOLOJİK POLİTİKALAR YANLIŞTIR

Maceracı ve ideolojik politikaların yanında Ortadoğu ülkelerinin, başta da Suriye’nin iç işlerine karışılmasının sonucu Suriye daha önce yaptığı gibi, yeniden PKK kartını önümüze sürdü. ‘Dış Güçler’ hep vardır ve masada yer edinmek için, istikrarsızlaşan bir bölgede tutunabildiği bir grubu silahlandırmaya çalışır ve güç kazanmak ister orada.

ÇÖZÜM SÜRECİ

Bölgede ABD, Rusya yokken, böyle bir oluşumun önüne geçilebilir miydi? Meşhur ‘Çözüm Süreci’ macerası olmasaydı eğer bugün ne olurdu. Bakan bey, Murat Karayılan’ı bin parçaya böleceğiz dedi. Çok haklı! Peki 6 Şubat’ta ‘İstediğimiz gibi konuşursa Murat Karayılanı da televizyona çıkarırız’ demeseydi Mahir Ünal, bu topraklar için, toprağa düşmüş askerin ruhu daha mı az acırdı?

BÜYÜK RESİM: İktidar ‘Büyük Resmi’ ya göremedi ya da kamuoyunu tatmin etmeye oynadı. Geçen süreçte tehdit bölgesi 2000’e göre çok büyüdü ve İran sınırından Suriye topraklarına intikal etti. Türkiye, kara unsurlarının neredeyse tamamını İran-Akdeniz arasındaki 1.300 KM uzunluğundaki sınır hattına getirdi.

DEMİREL ELEBAŞININ ADRESİNİ VERMİŞTİ

2000’lere geldiğimizde bunu aşmıştık. Demirel PKK elebaşının adresini bir not kâğıdına yazıp baba Esad’a verdi. Hüsnü Mübarek Mekik diplomasisi yürüttü. Suriye açıkladı, ‘Apo Suriye’de değil’ ve orada barınamadı. Yunanistan’da, Rusya’da, İtalya’da barınamadı ve Kenya’da yakalandı. Terör de neredeyse bitmişti.

DIŞ GÜÇLER

Maceracı ve ideolojik politikalar, Ortadoğu’da ülkelerin, başta Suriye’nin iç işlerine karışılması ve sonuç, Suriye’nin yeniden önümüze sürdüğü PKK kartı. ‘Dış Güçler’ hep vardı ve dünyada da artık devletlerarası savaşlar yok! İstikrarsız bölgelerde her aktör tutunabildiği bir grubu silahlandırıp, bölgede güçlenip sorunun bir parçası olup, masada yer edinmeye çalışıyor.

ÇÖZÜM SÜRECİ OLMASAYDI

Bölgede ABD, Rusya yokken, böyle bir oluşumun önüne geçilebilir miydi? Meşhur çözüm süreci macerası olmasaydı eğer bugün ne durumdaydı?