İYİ Parti'li Çıray: "Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış. Erdoğan'ı aldatmışlar"

12 Kasım 2020 Perşembe, 19:34

İYİ Parti'li Aytun Çıray, AKP dönenimde yaşanan sorunlara ve Albayrak'ın istifa etmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kinayeli bir mesaj yayınlayan Çıray, "Bütün suç, fakirlik, Covid-19 artışı, yolsuzluklar, devalüasyon, MB Başkanı ve Berat Albayrak'ınmış. Sayın Erdoğan'ı aldatmışlar. Hatta onlar oraya gizlice oturmuşlar. Millet ile Tayyip Bey arasında engelmişler. Neyse ki eleştirileri dinliyorlar. Böylece AKP kilometreyi sıfırladı" dedi.