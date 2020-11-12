İYİ Parti'li Çıray: "Bütün suç MB Başkanı ve Albayrak'ınmış. Erdoğan'ı aldatmışlar"
Berat Albayark'ın Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından yaşanan gelişmelere değinen İYİ Parti İzmir Milletvekili aytun Çıray, "Böylece AKP kilometreyi sıfırladı" dedi.
İYİ Parti'li Aytun Çıray, AKP dönenimde yaşanan sorunlara ve Albayrak'ın istifa etmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Kinayeli bir mesaj yayınlayan Çıray, "Bütün suç, fakirlik, Covid-19 artışı, yolsuzluklar, devalüasyon, MB Başkanı ve Berat Albayrak'ınmış. Sayın Erdoğan'ı aldatmışlar. Hatta onlar oraya gizlice oturmuşlar. Millet ile Tayyip Bey arasında engelmişler. Neyse ki eleştirileri dinliyorlar. Böylece AKP kilometreyi sıfırladı" dedi.
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