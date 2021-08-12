İYİ Partili Örs'ten fındık fiyatlarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatları ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Dr. Hüseyin Örs "Fındık üreticisine üvey evlat muamelesi yapılmıştır" dedi.
İYİ Partili Örs'ten fındık fiyatlarına tepki geldi. Verilen fiyatın üreticinin beklentisinin çok altında olduğunu ifade eden Örs,
"Cumhurbaşkanının açıkladığı fındık fiyatları; Giresun fındık alım fiyatı kilogram başına 27 lira, levant kalite fındık için 26,5 lira. Bu fiyatlar üretici hayal kırıklığına uğramıştır. Bölge insanımızın geçim kaynağı olan fındığa verilen bu fiyat Ferrero ve özel sektörü memnun etmiş, fındık üreticisini mağdur etmiştir. Verilen fiyat memnuniyet değil, mağduriyet fiyatıdır. İktidar fındık üreticisine üvey evlat muamelesi yapmaktadır.
Fındık üreticimiz bunu haketmiyor. Açıklanan bu fiyat ile iktidarın ücreticinin sorunlarına kulaklarını tıkadığını görüyoruz. Artan maliyetler, gübre, ilaç fiyatları, yevmiyeler, enflasyon ve temel geçim maddelerindeki pahalılık göz önüne alındığında bu fiyatın maliyeti kurtarmayacak bir fiyat olduğu açıktır. İYİ Parti olarak biz fiyatın en az 35 TL olması gerektiğini belirtmiştik. Açıklanan fiyat devede kulak kalmıştır.
Dağ fare doğurmuştur. AK Parti'nin fındık politikası iflas etmiştir. Üretici yalnız bırakılmış, yabancı şirketlerin insafına terkedilmiştir." ifadelerini kullandı.
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