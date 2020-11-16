İZDENİZ’de erken mesai ayarı
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun, pandemiyle mücadele kapsamında aldığı erken mesai kararı uyarınca, Bostanlı-Konak ve Bostanlı-Üçkuyular hatlarında seferlerine 06.00’dan itibaren başlama kararı aldı.
İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu pandemiyle mücadele kapsamında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla sanayi sitelerinde mesainin 07.00’de başlayıp 16.00’da sona ermesi yönünde karar aldı. 16 Kasım Pazartesi gününden itibaren geçerlilik kazanan karar uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü de Konak-Bostanlı ve Üçkuyular-Bostanlı seferlerini erkene çekti.
Mesai günlerinde saat 06.00’da Bostanlı İskelesi'nden Konak İskelesi'ne ve saat 06.20'de Konak İskelesi'nden Bostanlı İskelesi'ne ek seferler konuldu. Ayrıca 06.20'de Üçkuyular-Bostanlı ve 06.50'de Bostanlı-Üçkuyular araba vapuru ek seferleri de başlatıldı. Deneme amaçlı başlatılan uygulamaya, ihtiyaç olmadığının görülmesi halinde son verilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT otobüsleri, yoğun hatlarda, mesai günlerinde 05.30’dan itibaren; Metro ve Tramvay ise haftanın her günü 06.00’da seferlerine başlıyor. Büyükşehir – TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN trenleri de ilk seferlerine, Menemen’den 05.16’da, Aliağa’dan 05.37’de, Cumaovası’ndan 05.22’de çıkıyor.
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