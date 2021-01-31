İZDENİZ’den arabalı vapur ücretine zam
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde yüzde 50’den fazla düşen yolcu sayısı nedeniyle körfez içi sefer saatlerini yeniden düzenledi. Araba vapuru ücretlerinde artışa gidilirken indirimli saat uygulamasına da son verildi. Yeni tarifeler, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da onaylanan yeni düzen kapsamında; aşağıdaki değişiklikler yapıldı:
Mesai günlerinde; 10.50 – 14.30 ve 20.20 – 22.20 saatleri arasında Bostanlı İskelesi’nden Konak İskelesi’ne yapılan seferlerde, önce Karşıyaka İskelesi’ne uğranılacak.
Mesai günlerinde; 20.10 – 22.10 saatleri arasında Bostanlı İskelesi’nden Pasaport/Alsancak iskelelerine yapılan seferlerde, önce Karşıyaka İskelesi’ne uğranılacak.
Mesai günlerinde; ortalama yolcu sayısı 3-10 arasında değişen Karşıyaka – Üçkuyular – Göztepe – Karantina – Karşıyaka hattında yapılan sefer sayısı, 11’den 6’ya düşürüldü. Değişen sefer saatleri, İZDENİZ Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.izdeniz.com.tr) görülebilir.
Mesai günlerinde; Bostanlı – Üçkuyular – Bostanlı hattında yapılan araba vapuru seferleri; 07.15 – 10.00 ve 15.00 – 20.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, diğer saatlerde ise her 20 dakikada bir olacak şekilde artırıldı.
Cumartesi/Pazar günleri; Bostanlı İskelesi’nden Konak İskelesi’ne yapılan seferlerde önce Karşıyaka İskelesi’ne uğranılacak.
Araba vapuru seferlerinde indirimli saat uygulamasına son verildi.
UKOME’nin de onayladığı değişiklikler kapsamında, Bostanlı – Üçkuyular hattında sefer yapan araba vapurlarına araç biniş ücretlerinde de artışa gidildi. Araç biniş ücretleri şöyle oldu: Motosiklet 10 TL, otomobil 18 TL, minibüs/kamyonet 35 TL, midibüs 50 TL, otobüs/kamyon 65 TL, TIR 135 TL.
Araçların içindeki her yolcu için de (şoför hariç) 1 TL ücret alınması uygulaması devam edecek.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, değişikliklerin “ekonomik gereklilikler” nedeniyle yapıldığı belirtildi; “ülke genelinde mil başına en düşük ücretin halen İZDENİZ tarafından uygulandığı” vurgulandı. Yeni sefer ve ücret tarifeleri, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.
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