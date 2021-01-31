İZDENİZ’den arabalı vapur ücretine zam

31 Ocak 2021 Pazar, 10:59

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından da onaylanan yeni düzen kapsamında; aşağıdaki değişiklikler yapıldı:

Mesai günlerinde; 10.50 – 14.30 ve 20.20 – 22.20 saatleri arasında Bostanlı İskelesi’nden Konak İskelesi’ne yapılan seferlerde, önce Karşıyaka İskelesi’ne uğranılacak.

Mesai günlerinde; 20.10 – 22.10 saatleri arasında Bostanlı İskelesi’nden Pasaport/Alsancak iskelelerine yapılan seferlerde, önce Karşıyaka İskelesi’ne uğranılacak.

Mesai günlerinde; ortalama yolcu sayısı 3-10 arasında değişen Karşıyaka – Üçkuyular – Göztepe – Karantina – Karşıyaka hattında yapılan sefer sayısı, 11’den 6’ya düşürüldü. Değişen sefer saatleri, İZDENİZ Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.izdeniz.com.tr) görülebilir.

Mesai günlerinde; Bostanlı – Üçkuyular – Bostanlı hattında yapılan araba vapuru seferleri; 07.15 – 10.00 ve 15.00 – 20.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, diğer saatlerde ise her 20 dakikada bir olacak şekilde artırıldı.

Cumartesi/Pazar günleri; Bostanlı İskelesi’nden Konak İskelesi’ne yapılan seferlerde önce Karşıyaka İskelesi’ne uğranılacak.

Araba vapuru seferlerinde indirimli saat uygulamasına son verildi.

UKOME’nin de onayladığı değişiklikler kapsamında, Bostanlı – Üçkuyular hattında sefer yapan araba vapurlarına araç biniş ücretlerinde de artışa gidildi. Araç biniş ücretleri şöyle oldu: Motosiklet 10 TL, otomobil 18 TL, minibüs/kamyonet 35 TL, midibüs 50 TL, otobüs/kamyon 65 TL, TIR 135 TL.

Araçların içindeki her yolcu için de (şoför hariç) 1 TL ücret alınması uygulaması devam edecek.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, değişikliklerin “ekonomik gereklilikler” nedeniyle yapıldığı belirtildi; “ülke genelinde mil başına en düşük ücretin halen İZDENİZ tarafından uygulandığı” vurgulandı. Yeni sefer ve ücret tarifeleri, 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayacak.