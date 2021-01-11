11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:30

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Sağlık ve Esenlik” temasıyla yapılan Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) 2019’da “Yarımada İzmir” destinasyonu ile ilk beş finalist arasına girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürütücülüğünü üstlendiği ve Türkiye’den 33 şehrin katıldığı yarışmada İzmir, pek çok alternatif turizm türünü bir arada bulunduran Yarımada İzmir projesiyle öne çıktı. Pandemi nedeniyle ödül töreni yapılamadığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılımcı şehirlere verdiği plaketi İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta Başkan Tunç Soyer’e sundu. Karaçanta Soyer’e kültür turizmine verdiği destek için teşekkür ederek “Bu projede Büyükşehir’in ilgili birimleriyle koordinasyon iç inde çok başarılı bir çalışma yürüttük” dedi. Karaçanta ve Soyer, İzmir’in termal turizm olanakları çerçevesinde işbirliği vurgusu yaptı.

YARIMADA İZMİR ROTALARI TANITILDI

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN-European Destinations of Excellence) ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak/farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanıyor. 2007 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından her yıl farklı bir temayla “Avrupalı Seçkin Destinasyonlar” yarışması düzenleniyor. Bu kapsamda sürdürülebilir turizm anlayışını benimseyen ve gelişim gösterme potansiyeli yüksek destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve iletişim ağına dahil ediliyor. EDEN ağına dahil olan destinasyonlar için tanıtım filmleri hazırlanıyor, basın, internet ve sosyal medya araçları ile tanıtım faaliyetleri yürütülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi EDEN 2019’a “Yarımada İzmir” destinasyonu ile katıldı. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir heyet gözlem ve inceleme için 2-3 Mart 2020 tarihlerinde İzmir’e geldi. Gezide Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Urla destinasyonlarındaki rotalar tanıtıldı. Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucu İzmir; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir ve Kayseri ile birlikte ilk beş finalist arasına girerken, Balıkesir–Kaz Dağları Destinasyonu 2019 Eden Ödülü’nü kazandı.

“YARIMADA İZMİR”

Yarımada’nın zenginliklerini koruyarak yaşatmak, bölgeyi kendi kaynaklarıyla kalkındırmak ve gelecek kuşaklara miras bırakmak amacıyla hayata geçirilen Yarımada İzmir; “Gezi Rotaları Projesi”, “Yerel Üretim Projeleri” ve “Meslek Edindirme Projesi” olmak üzere üç ana başlık altında toplanıyor. Yarımada’nın planlı gelişmesi ve kalkınması hedefiyle hazırlanan projeyle bölgenin doğal, kültürel, tarihi dokusunun korunarak yaşatılması, geçimini tarım ve turizmden sağlayan Yarımada halkının bu işleri daha nitelikli ve donanımlı yapar hale gelmesi ve İzmir’in Yarımada ile birlikte kalkındırılması amaçlanıyor.