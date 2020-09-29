İzmir Barosu'ndan Azerbaycan'a yardım teklifi

29 Eylül 2020 Salı, 09:48

İzmir Barosu, Azerbaycan Barolar Birliği'ne bir mektup göndererek uluslararası işbirliği ve yardım teklifinde bulundu. Uluslararası hukukun Azerbaycan toprağı olarak tanıdığı Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan savaşın büyük bir endişe ve üzüntü ile takip edildiğinin bildirildiği mektupta bölgenin yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunduğu, bu durumun Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2/4. maddesinde düzenlenen kuvvet kullanma yasağının açık ihlali olduğu, bu süre zarfında bölgenin nüfus yapısının zorla değiştirildiği, uluslararası kamuoyunun konu hakkında uzun yıllar süren sessizliğinin kabul edilemez bir durum yarattığı dile getirildi.

Söz konusu mektubun iletilmesinden sonra Azerbaycan Barolar Birliği Başkanı Av. Anar Baghirov, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel'i arayarak İzmir Barosu'nun kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini iletti. Başkanlar arasında yapılan telefon görüşmesinde Av. Baghirov, İzmir Barosu'nun mektubunun kendilerini çok duygulandırdığını, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nden verilen bu desteğin çok zorlu süreçler yaşayan Azerbaycan halkı için çok değerli olduğunu, İzmir Barosu'nun bu tavrını ömürleri boyunca asla unutmayacaklarını dile getirdi.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ise işgal altında bulunan Azerbaycan toprağında devam eden savaşın bir an evvel bitmesini umduklarını dile getirerek bu zorlu süreçte avukatlar olarak Azerbaycan halkının yanında olacaklarını, savaşta zarar gören sivillere yardım edilmesi ve hak ihlallerinin yerinde tespit edilmesi için Azerbaycan'a gitmeye hazır olduklarını iletti.

İzmir Barosu, Azerbaycan Barolar Birliği'ne gönderdiği mektup ile savaşın cereyan etmekte olduğu topraklara bir insan hakları heyeti göndererek ihlalleri tespit etmeyi, bu konuda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekecek bir rapor hazırlamayı ve savaşta zarar gören sivillere gıda, ilaç ve barınma yardımı yapmayı öneriyor.