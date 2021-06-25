İzmir Barosu’nun seçim tarihi belli oldu
İzmir Barosu’nun, 17-18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan ancak seçim kurullarının verdiği kararlarla iptal edilen genel kurulu için seçim tarihi belli oldu.
Çağdaş Avukatlar grubunun adayı Özkan Yücel ile Cumhuriyetçi Avukatlar grubunun adayı Mustafa Çetin’in yarışması beklenen seçim 10-11 Temmuz tarihleri arasında Kültürpark’ta açık havada yapılacak.
İçişleri Bakanlığı 1 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı genelgeyle koronavirüsü salgınını gerekçe göstererek, baroların genel kurulları da dahil olmak üzere sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek her türlü etkinliği iptal etmişti.
İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge sonrası ülkenin farklı illerinde faaliyet gösteren barolardan tepki yağmıştı. İzmirli avukatlar yayımlanan genelgenin “Hakların eşitlik ilkesine” aykırı olduğunu savunarak, konuyu yargıya taşımıştı.
İzmir 1. İdare Mahkemesi avukatları haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı almıştı. İzmir il ve ilçe seçim kurulu, seçimlerin fiilen yapılamayacağı yönünde karar alması nedeniyle genel kurul gerçekleşmemişti.
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