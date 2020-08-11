İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Bergama Asklepion’da toplanacak

11 Ağustos 2020 Salı, 15:44

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi 12 Ağustos Çarşamba günü Bergama’da tarihi Asklepion’da gerçekleştirilecek. Antik Yunanistan'da tıp tanrısı Asklepios adına kutsanmış şifa tapınağı olarak inşa edilen yapıların günümüze kadar ayakta kalan tek örneği, kuruluşundan 2 bin 400 yıl sonra tarihi bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Kentin turistik değerlerinin tanıtımına büyük önem veren Başkan Tunç Soyer’in teklifi üzerine hayata geçirilen buluşma ilçede ilk kez bir Büyükşehir Meclisi’nin toplanması açısından da tarihi nitelik taşıyacak. Toplantıda eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın da Dünya Mirası Listesi’ne girmeye hak kazanan Bergama’nın tarihi, kültürü ve dünya turizmindeki yerini anlatan bir sunum yapacak.

ZEUS SUNAĞI'NI GERİ GETİRMELİYİZ

Türkiye’nin en önemli kültür mirası ve turizm merkezlerinden biri olan Bergama’nın sadece antik dönem değil Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin de eşsiz örneklerini barındırdığını belirten Sefa Taşkın, 19. Yüzyıl’da Almanya’ya götürülen Zeus Sunağı’nın ait olduğu yere getirilmesi konusunda da yeni bir atılım yapılmasının önemine dikkat çekti. Taşkın, bu konuda Başkan Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sergileyeceği birlikteliğin konuyu gündeme taşıma açısından değerli bir adım oluşturacağını da sözlerine ekledi.

“ÖLÜMÜN YASAKLANDIĞI YER”

Modern tıbbın ve eczacılığın merkezi olan ve antik çağın en büyük sağlık yurdu olan Bergama Asklepion’u, M.Ö. 4. Yüzyıl’da sağlık tanrısı Asklepios’a adanarak yapılmış ve M.S. 4. Yüzyıl’a kadar ünlü bir tedavi merkezi olarak etkinliğini sürdürdü. Üç temel öğe olan perhiz, sıcak ve soğuk banyo ile beden hareketlerinden oluşan tedavi şekillerinin yanında buluntulardan, küçük operasyonların da yapıldığı anlaşılan Asklepion’da ilaçla, şifalı bitkilerle, müzikle, su sesi, telkin ve rüya tabirlerine dayalı psikoterapi, çamur ve güneş banyolarıyla tedavi yöntemleri uygulanırdı. Bergama’nın güney batısında, sulak ve yeşil bir vadi içinde kurulan Asklepion’a yaklaşık 1 km uzunlundaki Kutsal Yol (Via Tecta) ile ulaşılırdı. Asklepion Kütüphanesi, Tiyatrosu, Tapınakları, Kutsal Su ve Çeşmesi, Yeraltı Ge çidi (Kriptoportikos) ile bugün konuklarını ağırlamaktadır. 1976 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi 1984 yılından bu yana her yıl Bergama Asklepion’unda düzenleniyor.