İzmir Büyükşehir Belediye'nden Güzelbahçe’deki go-kart pisti için yeni dava

11 Ağustos 2020 Salı, 14:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe’deki go-kart pistinin yapımına izin veren imar planlarına karşı bir dava daha açmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada tepki çeken projeyle ilgili süreç söyle aktarıldı:

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Güzelbahçe'nin Yelki Mahallesi'nde tarım alanları üzerinde kurulması amaçlanan go-kart Eğitim Pisti planlarına yönelik görüş sordu. Büyükşehir Belediyesi, 1/25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı'nın ilkelerine, plan kararlarına ve plan notlarına aykırı olduğu, plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle tarım arazisi olarak belirlenen ve doğal sit alanı olarak tescillenen ilgili parsellere yönelik müdürlüğe olumsuz görüş bildirdi.

BÜYÜKŞEHİR'İN 'OLİVELO' PROJESİNE AYKIRI

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Yelki Mahallesi'ndeki 1878-1879 parselleri kapsayan alanda Olivelo Zeytin-Bisiklet Rotası Ekoloji Aktivite Eğitim alanı projesine yönelik çalışmaların sürdüğünü de hatırlattığı görüş yazısında şu ifadelere yer verdi: “Doğal yapının korunarak kullanılmasının hedeflendiği söz konusu projeye çok yakın konumda yapılması planlanan spor motorları eğitim pistinin, gerek çevresindeki doğal yapının bütünlüğünü gerekse bahsi geçen projenin konseptine olumsuz etkileri olacak.”

Güzelbahçe'de yaşayan çevrecilerin, ilçe belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itirazlarına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 1379,1380,1381, 1383, 1384,1385 ve 1386 parsellere yönelik açık spor alanı amaçlı 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı onaylandı. Planlara yönelik itirazlar da Bakanlık tarafından reddedildi. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, planların yürütmesinin durdurulması istemiyle İzmir 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Büyükşehir'in itirazlarını inceleyen mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Dava, Büyükşehir Belediyesi tarafından İstinaf Mahkemesi’ne taşındı ancak İstinaf Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusunu reddetti.

TARIM BÖLGESİ OLDUĞU İÇİN MÜHÜRLENDİ

İnşaat çalışmalarına 2018 yılında başlanan ancak Güzelbahçe Belediyesi'nin tarım bölgesi üzerinde olduğu gerekçesiyle mühürlediği alanda, firma yeniden çalışma yapmak istedi. 6 Ağustos'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca mühür açma izni verilen firma, bölgeye asfalt dökmek istedi. Çevreciler duruma müdahale ederek çalışmaları durdurdu. Güzelbahçe Belediyesi yeniden alanı mühürledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise planlara karşı bir dava daha açacağını duyurdu.