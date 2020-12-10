İzmir Büyükşehir Belediyesi binası boşaltılıyor

10 Aralık 2020 Perşembe, 12:05

30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın da güvenlik nedeniyle tahliyesine karar verildi. Binada hizmet veren birimlere ait mobilya, ofis malzemeleri, elektronik eşya ile arşiv ve evrakın yeni çalışma alanlarına taşınma işlemi başladı. Taşınma işlemi öncesinde binadaki tüm eşyalar tek tek paketlenerek kodlandı ve birimlerin bundan sonra faaliyet göstereceği Kültürpark holleri, Egemenlik Evi, Oğuzlar Ek Hizmet Binası, İtfaiye ve Zabıta dairelerinin hizmet alanlarına taşınması sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taşınma sürecinin ay sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

38 YIL HİZMET VERDİ

İzmir Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nın projeleri 1966 yılında açılan “Mimari Proje Yarışması” sonucu elde edildi. Binanın inşaatı 1968 yılında başladı ancak 1982 yılında açılışı yapıldı. 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından kullanılmayan binada yapılan teknik incelemeler sonucu az-orta hasarlı olduğu yönünde rapor çıktı ve binanın güçlendirilerek kullanılması önerildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 27 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güçlendirmeyi tercih etmediklerini belirterek "Belediye Ana Hizmet Binası'nı yıkıp yerine Hükümet Konağı ile bütünleşen sembolik bir başkanlık ve meclis binası yaparak kalan alanı Atatürk Meydanı'na katacağız. İzmir'e ve İzmirlilere hayırlı olsun. Umarım Konak&r squo;taki diğer kamu kurumlarına da örnek olur" açıklamasını yapmıştı.