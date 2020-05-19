İzmir Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı
İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde oluşan toplumsal hassasiyeti suiistimal ederek, bu durumdan çıkar sağlamaya çalışanlara karşı tüm vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı hemşerilerimizin kendini yetkili olarak tanıtan kimliği belirsiz kişilerce telefonla arandığı, bu kişilerin aradığı hemşerilerimizi askıda fatura uygulaması kapsamında ödeme yapmaya teşvik eder gibi görünerek dolandırıcılık girişiminde bulunduğu öğrenilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının hizmet ve uygulamaları doğrudan ve şeffaflık içerisinde kamuoyuyla paylaşılmakta, bu tür hizmetler için kesinlikle aracı kullanılmamaktadır” denildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kurumlarının isim ve faaliyetlerini kişisel çıkarları için kullanarak halkı aldatma girişiminde bulunanlara yönelik yasal takip başlatılacağı belirtilen açıklamada, yardımseverlik duygularını suiistimal etmeye çalışan bu kişilere karşı dikkatli olunması istendi.
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