İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri uyardı: Deprem yardımı adı altında dolandırıcılık!
İzmir'de dolandırıcılar gözlerini yine vatandaşın cebine çevirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, dolandırıcıların kendi adını kullanarak depremzedeler için sözde bağış topladıklarını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.
İzmir'de dolandırıcılar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin adını kullanarak vatandaşlardan “İhtiyaç sahiplerine yardım istiyoruz” diyerek para toplamaya çalıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyaran Gökçe, şu ifadeleri kullandı:
“Değerli dostlarım, Yaşadığımız İzmir depremini istismar ederek ‘ihtiyaç sahiplerine yardım istiyoruz’ diye adımı kullanıp sizlerden yardım adı altında para isteyenlere lütfen itimat etmeyin! Böyle bir durumla karşılaşırsanız emniyet birimlerini bilgilendirmenizi rica ediyorum”
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