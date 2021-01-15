İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk hizmet binasına döndü

15 Ocak 2021 Cuma, 12:44

Ulusal mücadelenin en sıcak günlerinde Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı’nın çalışmalarının mekanı olan Kemeraltı Hisarönü bölgesindeki tarihi belediye binası yeniden kentin ve kentlinin hizmetine girdi. 30 Ekim depreminde Konak’taki ana binasının hasar görmesinin ardından bu binayı tahliye eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet birimlerinin büyük bölümünü Kültürpark’taki fuar hollerine taşıdı.

TARİHİ MİSYONUNA UYGUN OLARAK AÇILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in makamının da yer aldığı tarihi bina İzmir’in ilk belediye binası olmasının yanında ulusal mücadelenin izlerini taşıması açısından da önem taşıyor. 1891 yılında dönemin valisi Halil Rıfat Paşa tarafından açılan yapı, uzun yıllar bu amaçla kullanılmış, 1970'li yıllarda belediyenin taşınmasından sonra boşaltılmıştı. 1995 yılında tamamlanan restorasyondan sonra T.B.M.M. Parlamenterler Evi olarak hizmet verdi. Yakın zamana kadar İzmir Büyükşehir Belediye bünyesinde “Çetin Emeç Sanat Galerisi” olarak faaliyet gösteren bina şimdi yine tarihi misyonuna uygun olarak belediye başkanlığı hizmetlerine mekan olacak.

HİZMET BİNALARI KÜLTÜRPARK'TA

Daha çok temsil makamı olarak faaliyet gösterecek tarihi binanın dışında Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimleri ise Kültürpark’taki fuar hollerine taşınıyor.

Hol 1’ de ise Satın Alma, Emlak, İmar ve Şehircilik, Kentsel Dönüşüm, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Mali Hizmetler, Yazı İşleri ve Kararlar dairesi başkanlıkları bulunuyor. Hol 1’in birinci katında daire başkanları ve toplantı odaları, ikinci katında ise genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının odaları yer alıyor.

2 numaralı holde Strateji Geliştirme, İşletme ve Destek Hizmetleri, Atık Yönetimi, Ulaşım, Etüd ve Projeler, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme, Yapı Kontrol, Tarımsal Hizmetler, İç Denetim, Harita ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mezarlıklar, Bilgi İşlem daire başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve Çetin Emeç Toplantı Salonu yer alacak.

Kültürpark Lozan Kapısı girişinde yer alan eski UNIVERSIAD binasında ise Basın Yayın Halka İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ile İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı hizmet veriyor.