İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm binalarını testten geçirecek
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, büyükşehir belediyesini ana hizmet binasının taşınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimsenin canını tehlikeye atmak doğru olmazdı. Binanın testinin yapılması sürecinde belediye binamızı geçici olarak taşıma kararı aldık. Belediyemizin tüm binalarını testten geçireceğiz" dedi.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından sıva çatlakları ve alçı dökülmleleri oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi binası, hasar tespit işlemleri tamamlanıncaya kadar kullanıma kapatıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, taşınacak binaya ilişkin açıklama yaptı. Gökçe, "Deprem sırasında büyükşehir belediyemizin Konak'taki merkez binamızın denize bakan yüzünde bir yarılma meydana geldi. Fakat binanın diğer bölümünde taşıyıcı sistemlerde görünür haliyle bir sorun yok. Detaylı tespitin bilim adamlarınca, uzmanlarca yerinde yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Binanın içerisinde çok sayıda arkadaşımız çalışıyor. Kimsenin canını tehlikeye atmak doğru olmazdı. Binanın testinin yapılması sürecinde belediye binamızı geçici olarak taşıma kararı aldık" dedi.
Diğer hizmet binalarının tamamının testten geçirileceğini belirten Gökçe, "Belediye başkanımız, genel sekreter ve genelsekreter yardımcılarının ofisleri İZSU binamızın 4'üncü katına taşınacak. Diğer birimlerimiz kültürpark hollerinde hizmet verecek." ifadesini kullandı.
Depremde hasar gören İzmir Büyükşehir Belediye binası hakkında Genel Sekreterimiz Dr. Buğra Gökçe; "Belediye binamızı geçici olarak boşalttık. Bu aşamada faaliyetlerimizi eksiksiz sürdürebilmek için önlemler aldık. Kimse endişe etmesin, sapasağlam görevimizin başındayız" dedi. pic.twitter.com/JhzsOxRuSV— İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) November 2, 2020
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