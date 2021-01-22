İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticiler için süt işleme tesisi kuruluyor

22 Ocak 2021 Cuma, 13:19

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla tohumdan satışa kadarki bütün süreçlerin tasarlandığı yeni tarım ekonomisi modelini dün Ödemiş’te açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün de Bayındır’da Büyükşehir iştiraki BAYSAN A.Ş.’nin 65 milyon liralık yatırımla kuracağı Süt İşleme Fabrikası’nın tanıtım toplantısını yaptı. Bayındır-Ödemiş Yolu’nda yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda inşa edilecek fabrikanın temelini Mayıs ayında atacaklarını söyleyen Başkan Soyer, “Fabrikamız Ocak 2022’den itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak” dedi.

Fabrikanın kurulacağı arazide yapılan basın toplantısına CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Eser Atak. Yıldız Devran, Suphi Şahin, İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (BAYÇİKOOP) Başkanı Ersoy Sümerkan, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

BAYINDIR'DA 100 KİŞİYE İSTİHDAM

Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nın son yıllarda kamu eliyle açılan çok az sayıdaki tesisten biri olacağını önemle vurgulayan Soyer, “Bu ülkenin fabrikalarını yabancılara satan anlayış yerine, bizim anlayışımız yeni tesisler, yeni fabrikalar kurmak. İstihdam yaratırken, aynı zamanda toprağımızın bereketini büyütüyoruz. Havzalarımızın ürününü yüksek kazançla satabilmesi için işleme, pazarlama ve satış aşamalarında üreticimize destek oluyoruz. Tesisimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarım destekleri konusundaki çalışmalarını bir üst aşamaya taşıyacak. Dahası, fabrikamızda 100 kişi istihdam edilecek” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİLERE ALIM GARANTİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu fabrikada işlenecek süt ile üreticilere alım ve satım garantisi vereceğini de vurgulayan Soyer, “BAYSAN eliyle üreticilerimizden alım garantili şekilde ürünleri satın aldıktan sonra işleyecek, paketleyecek, pazarlama ve satışını yapacağız. Bayındır’da kurduğumuz bu tesis sayesinde inek sütündeki alımlarımızı 16 milyon litreden 22 milyon litreye yükseltiyoruz. Alacağımız sütün 16 milyonu Süt Kuzusu projesiyle hemşerilerimize ulaşacak, geri kalanı ise burada paketlenerek kendi markamızla piyasaya sunulacak. 2021 ve 2022 döneminde inek sütü alımına küçükbaş sütü alımını da ekliyoruz. Belediye şirketimiz BAYSAN aracılığıyla bu tesiste kullanılmak üzere üreticilerimizden ilk yılda 7 milyon 500 bin litre koyun sütü, 5 milyon litre keçi sütü ve 2 milyon litre manda sütü satın alacağız. S üt işleme fabrikamız, günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak. Tesisimizde İzmir mozerellası, keçi ve koyun sütünden beyaz peynir ve diğer peynirler üretilecek. Ayrıca manda sütünden kaymak ve dondurma yapacağız” dedi.

İZMİR'DEN DOĞAN YENİ VİZYON

Süt İşleme Fabrikası’nda yüksek düzey atık su arıtımı yapılacağını da söyleyen Soyer, burada kullanılan suyun geri kazanılmasını sağlayarak tarımsal sulamada kullanılacağını belirtti.

Fabrikanın dün Ödemiş’te açıkladığı “İzmir Tarımı” vizyonunun önemli bir parçasını oluşturduğunu da aktaran Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir Tarımı, İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’de yeni ve farklı bir tarım politikasını inşa etme projesidir. Tarımda dışa bağımlılığımızı sonlandırmak için geliştirdiğimiz, İzmir’den doğan yepyeni bir vizyondur. Bir yandan kırsaldaki üretimi desteklerken, diğer yandan şehrimizdeki milyonların sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini sağlıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında yaptığımız toplam alımların miktarı 125.377.092 Türk Lirası. Bu alımın İzmir kooperatiflerinden alınan kısmı 121.447.379 lira. 2020’de yaptığımız toplam alımların miktarı ise 144.762.472 lira. Bu alımın 127.595.174 liralık kısmı İzmir kooperatiflerinden yapıldı. Bu alımları 2021 yılında da artırarak sürdüreceğiz.”

ÖDEMİŞE ENTEGRE ET TESİSİ

2021 yılı içinde Büyükşehir’in Ödemiş’teki Et Entegre Tesisi için üreticilerden 50 bin adet kuzu ve 4 bin adet karasığırı satın alacaklarını da söyleyen Soyer, “Et Entegre Tesisi, önümüzdeki Nisan ayından itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlıyor. Havza ölçeğinde yapacağımız alımlarda ise örneğin Beydağ’dan 100 ton kestane, Ödemiş’ten 300 ton patates, Bayındır’dan 200 ton salçalık biber almayı taahhüt ediyoruz” dedi.

Soyer, Büyükşehir’in 2021 ve 2022 döneminde toplam 338 milyon 600 bin TL’lik alım yapacağını da açıkladı. Böylece Büyükşehir’in köylüye yapacağı maddi destek yaklaşık üç kat artacak. Bunun 154 milyon 600 bin lirası süt ürünlerine, 97 milyon lirası et ürünlerine, 15 milyonu yem bitkilerine ve geri kalan 72 milyon ise diğer ürünlere tekabül ediyor. Tüm et ve süt alım sözleşmeleri, kuraklıkla mücadeleye katılan üreticilerle bu yıl içinde imzalanacak. Büyükşehir, 2021’de alım garantisi verdiği tüm bu ürünleri, piyasa değerinin üzerinde bir bedelle satın alacak. Bu da üreticilerin emeğinin karşılığını almasını sağlayacak.

Soyer, basın toplantısında Küçük Menderes Havzası turunda sıkça vurguladığı Büyükşehir Yasası’na da değindi. “Türkiye’de tarımın içine düştüğü sıkıntıların en temel sebeplerinden biri 8 yıl önce, 2012 yılında Büyükşehir Yasası ile toplamda 16 bin 220 köyün kapatılması oldu” diyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna karşı Seferihisar’da ‘Geleceğin Köyleri’ adıyla bir hareket başlatmıştık ve kısa sürede 1000’e yakın köyün katıldığı bu oluşum tüm Türkiye’ye yayılmıştı. Yakın zamanda bir torba yasa ile köylerin ‘kırsal mahalle’ olarak belirlenebilmesinin önü açıldı. Bu yasa bir kez daha, bizim köy kapatmalara karşı mücadelemizin haklılığını ortaya koydu. Kırsal mahalle olarak belirlenecek köylerde vergi, harç ve su gibi çeşit li muafiyet ve indirimler getirilmesi, elbette olumlu bir gelişme ama yeterli değil. Köyler kapatılınca ortak mülkiyet alanları, ortak meralar ve araziler elden çıkmıştı. Yapılan düzenleme bu malları, köylere geri vermiyor. Buradan, adı mahalle olarak değiştirilen tüm köylerimize sesleniyorum. Kırsal mahalle statüsü için başvurunuzu bir an önce ilçe belediyelerimize yapın. Büyükşehir Belediyemiz her konuda olduğu gibi bu konuda da köylerimizin yanında olacak, üreticimizin refahını büyütmek için tüm personeli ve tüm birimleriyle çalışacak.”

Konuşmasını tamamlarken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin köylü milletin efendisi olana tarım konusunda çalışmaya devam edeceğini belirten Soyer, “Bu tesisin sadece Bayındır değil tüm bölge için hayırlı olmasını diliyorum. Burada çalışan yurttaşlarımızın da bu bölgedeki köylülerimizin de da hep birlikte refahını arttıracağız. Bir litre süt ziyan olmayacak” dedi.