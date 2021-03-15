İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜSİAD'dan 'tarım' işbirliği

15 Mart 2021 Pazartesi, 11:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin TÜSİAD işbirliği ve Yaşar Üniversitesi desteğiyle Şubat ayında hizmete açtığı Girişimcilik Merkezi İzmir, ilk girişimcilik programını başlatıyor. “Bitkisel ve hayvansal üretim”, “tarımsal lojistik, pazarlama ve markalaşma”, “tarımda bilişim ve teknoloji”, “kırsal kalkınma, kooperatifçilik” konularında yenilikçi fikir ve çözümlerin üretilmesi beklenen programa başvurular başladı. Kentin girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve İzmir’in katma değer yaratan dönüşümüne katkı sağlanması amacıyla hizmet veren Merkez’in bu yılki teması “tarım” olarak belirlenmişti.

3 Mayıs’a kadar başvuru sürecinin devam edeceği program sadece 18-35 yaş arası girişimcilere açık olacak. Katılım en az iki en fazla 5 kişiden oluşan ekipler halinde olacak. Başvuru için “girisimcilikmerkezi.izmir.bel.tr” sitesinde yer alan başvuru formu kullanılacak. Her bir katılımcı programa sadece bir iş fikri ile başvurabilecek.

Başvuru sürecinde projeler üç aşamalı değerlendirmeden geçirilerek kabul edilecek. İlk değerlendirme, projenin başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadığına yönelik olacak. İkinci aşamada, proje fikrinin potansiyel etkisi, getirdiği yenilik ve uygulanabilirliği sektör uzmanlarınca değerlendirilecek. Üçüncü ve son aşamada ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, TÜSİAD ve Yaşar Üniversitesi tarafından oluşturulan seçici kurul devreye girecek.

Konak Umurbey Mahallesi’nde kurulan Merkez’de programa başvuran katılımcılara mentor desteği, birebir danışmanlık, eğitimler ve atölye çalışmaları başta olmak üzere girişimin her aşamasında destek verilecek. Çalışma alanları, sosyal alanlar, toplantı odaları ve dinlenme bölümleri bulunan Merkez’de katılımcılar açık ofis mantığıyla rahatça çalışabilecek. İş dünyası liderleri, girişimciler, yatırımcılar ve ekosistem aktörleri ile düzenli buluşmalar sağlanacak. Başarılı iş fikirlerinin kamuoyunda tanıtılmasında da devreye girecek Merkez, katılımcıların Ar-Ge için gerekli donanımların bulunduğu Fabrikasyon Laboratuvarı İzmir'e erişimlerini de sağlayacak. İlk yıl için belirlenen tarım teması kapsamında 12 aylık kuluçka süresi sonunda ilgili projelerin yatırıma uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

"BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN"

Girişimcilik Merkezi’nde İzmir’in ihtiyaçlarını dikkate alarak her yıl farklı tematik alanlarda girişim programı belirlenerek şehrin giris¸imcilik ekosistemine bas¸arılı is¸ fikirlerinin kazandırılması hedefleniyor. Kuluçka hizmeti verilecek Merkez’de girişimcilerin, girişimcilik ekosisteminde bağlantılarını güçlendirmesine imkân yaratılması da amaçlanıyor.

Tarım temasıyla yapılan ilk girişimcilik programıyla ise İzmir’in tarımsal girişimcilik projelerine ev sahipliği yapması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu ile belirlenen İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda İzmir’de tarımsal u¨retim seviyesinin artması ve refahın büyümesi hedefleniyor.

Tunç Soyer, Girişimcilik Merkezi İzmir’in açılışında “Burası, dünyayı daha iyi bir yönde değiştirmek için fikirleri olan ve fakat bu fikirleri yaşama geçiremeyen gençlerimiz için açılmış bir meydandır. Bugün burada sadece bir bina açmıyoruz. Gençlerimizin yenilikçi düşüncelerinin ete kemiğe bürünmesinin önündeki engellerden birini daha ortadan kaldırıyoruz. Şehrimizin refahını artırmak ve adilce paylaşmak için attığımız adımlara bir yenisini ekliyoruz” demişti.