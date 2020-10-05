İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 3 bin tabletlik eğitim desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde online eğitime erişimi olmayan çocuklara tablet dağıtmaya başladı. İlk tabletler Kiraz ilçesine ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etap etap 3 bini aşkın tablet dağıtacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde eğitime desteği artarak sürüyor. Büyükşehir online eğitime erişimi hiçbir biçimde olmayan çocuklara tablet dağıtmaya başladı. İlk tabletler Kiraz ilçesinin Dokuzlar köyündeki dört haneye ulaştırıldı. Kiraz ilçesinden gelen taleplerin değerlendirilmesinin ardından bu ilçedeki 12 haneye de tablet verildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, online eğitime erişimi olmayan okul çağındaki çocuklar için kent genelinde 3 bini aşkın tablet dağıtacak. Aylık 4 GB’lik 20 bin internet paketinden oluşan online eğitim desteği de sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, bunların yanı sıra 25 bin çocuğa bot, mont ve 130 TL’lik kırtasiye kartı ulaştıracak.
Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için sabit ve mobil EBA erişim noktaları oluşturulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki hafta basın toplantısıyla çocukları için tablet desteği, internet desteği ve EBA erişim noktaları oluşturacaklarını açıklamıştı.
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