İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden küçükbaş hayvan üreticisine yem desteği

22 Aralık 2020 Salı, 09:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent kırsalında üretimi canlandırmak, küçük ölçekli üreticiyi kalkındırmak ve refahı artırmak için desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir, hızla azalan otlaklar ve artan maliyetler nedeniyle küçükbaş hayvanının yem ihtiyacını karşılamakta zorlanan üretici için “kuzu büyütme yemi” desteğine Kiraz ilçesinden başladı. Çömlekçi Köyü’nde 2 bin 66 çuval kuzu büyütme yemi 78 çiftçiye teslim edildi.

Yem dağıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’de ilk defa büyükbaş yem masrafı nedeniyle zor günler geçiren köylü ve çiftçimize, Beydağ ve Bergama’da iklim dostu yem bitkisi ekim seferberliği başlatmıştık. Bugün de Çömlekçi Köyü’nde 2 bin 66 çuval, yani 103 ton 300 kilo kuzu büyütme yemini çiftçimize teslim ediyoruz. Vitamin ve mineral değeri yüksek bu yem sayesinde, kuzularımız daha sağlıklı büyüyecek, köylerimizde küçükbaş hayvan varlığı artmış olacak” şeklinde konuştu.