İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yamanlar Sanatoryumu teklifi reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Grand Plaza şirketi aracılığıyla Yamanlar Dağı’nda sanatoryum olarak kullanılan ancak yıllar önce kaderine terk edilen tesis için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından açılan ihaleye sunduğu teklif reddedildi.

İZMİR / Cumhuriyet
02 Mart 2021 Salı, 13:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yamanlar Sanatoryumu teklifi reddedildi
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Geçmiş yıllarda sanatoryum olarak kullanılan Yamanlar Dağı’ndaki arazi ve tesislerin işletilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü tarafından ihale yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza şirketi, ihaleye yıllık 120 bin TL ile teklif veren tek katılımcı oldu. Ormanlık bölgede bulunan ve uzun bir süredir atıl kalan tesisler için verilen teklif, teknik şartnamede ve ihale ilanında belirtilen konaklamalı iş deneyim belgeleri kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Yamanlar Dağı Tabiat Parkı İşletmecilik ihalesi, önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak.


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