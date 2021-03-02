İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yamanlar Sanatoryumu teklifi reddedildi

02 Mart 2021 Salı, 13:54

Geçmiş yıllarda sanatoryum olarak kullanılan Yamanlar Dağı’ndaki arazi ve tesislerin işletilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü tarafından ihale yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza şirketi, ihaleye yıllık 120 bin TL ile teklif veren tek katılımcı oldu. Ormanlık bölgede bulunan ve uzun bir süredir atıl kalan tesisler için verilen teklif, teknik şartnamede ve ihale ilanında belirtilen konaklamalı iş deneyim belgeleri kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Yamanlar Dağı Tabiat Parkı İşletmecilik ihalesi, önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak.