İzmir Büyükşehir’den amatörler kulüplere 1.1 milyonluk destek paketi

30 Temmuz 2020 Perşembe, 14:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik darboğaz yaşayan amatör spor kulüplerine sahip çıkıyor. Başkan Tunç Soyer, pandemi süreci öncesinde İzmir’in profesyonel kulüplerine de destek olduklarını hatırlatarak, salgın nedeniyle spor okulu faaliyetleri tamamen duran, gelir kaynakları tükenen ve ekonomik çıkmaza giren kentteki amatör spor kulüplerine 1.1 milyon TL tutarında destek sözü verdi. Soyer, “Amatör spor kulüplerimiz, profesyonel kulüplerin kılcal damarlarıdır” dedi.

Ekonomik destek paketi kapsamındaki yardımların en geç Eylül-Ekim aylarında amatör kulüplere ulaşacağının altını çizen Soyer, “Pandemi süreci, amatör kulüplerimizi olumsuz etkiledi. Bu dönemde İzmir’in köklü kulüpleriyle el ele vererek amatörlerimize 2 bin 500 adet gıda kolisi dağıttık. Malzeme desteği geleneğimiz devam ederken nakdi yardımlarla da amatör kulüplerimizin yaşamasını ve çocuklarımıza spor yaptırmalarını sağlayacağız” dedi.

Pandeminin etkilerini azaltmada güç birliğinin önemine dikkat çeken Başkan Soyer, “İzmir, Mart ayından bu yana devam eden kriz döneminde örnek bir dayanışma gösterdi. Şimdi bu konuda bir adım daha atarak amatör kulüplerimize maddi destek de sağlamak üzere planımızı yaptık” diye konuştu.

Altyapıya daha fazla önem veren ve daha çok spor branşına sahip kulüplerin bu destekten daha fazla yararlanacağının da altını çizen Soyer, “Spora erişimi kolaylaştırmak ve sporu teşvik ederek katılımı artırmak önemli bir sorumluluğumuz. Çocuklarımız ve gençlerimize; sağlıklı, eğlenceli, özgür ve eşit bir gelecek inşa etmek, en temel önceliğimiz. Spor, bu açıdan bizim için çok önemli bir yerde duruyor” dedi.

İzmir’de sporun gelişmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Soyer, “Spor Daire Başkanlığımız ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle sportif yetenek ölçüm testleri ile bugüne kadar yaklaşık üç bin çocuğumuzun yetenek taramasını yaparak uygun spor branşlarına yönlendirilmesini sağladık. Bu yıl içerisinde yetenek ölçüm testlerini mobil hale getirerek metropol dışındaki ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz. Her çocuğumuz eşit imkanlarda spor yapsın diye okullarımıza futbol topundan masa tenisi raketine, jimnastik minderinden badminton filesine, potadan kale direğine kadar 30 kalem spor malzemesi dağıtımı yapıyoruz. Her yıl yaklaşık 1.500 okula spor malzemesi veriyoruz” dedi.