İzmir Büyükşehir'in çağrısıyla 95 üreticinin hasadı yapıldı

15 Haziran 2020 Pazartesi, 09:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in koronavirüsle mücadelede “üreticinin ürünü dalında kalmasın” diyerek başlattığı gönüllü meyve hasadı programı sayesinde Kemalpaşalı kiraz üreticisi rahat bir nefes aldı. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Kemalpaşa bu sayede salgın döneminde de bu konumunu muhafaza etmeyi başardı. 11 Mayıs’ta başlayıp 10 Haziran’a kadar devam eden imece çalışmasında 459 gönüllü dönüşümlü olarak Kemalpaşa’daki 21 mahallede 95 üreticinin bahçesinde kiraz hasadına katılarak çiftçiye destek oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle çiftçinin işgücü ihtiyacına çözüm bulmak için başlatılan program, gönüllü gençlerin ilgisi ve katılımıyla bir iyilik hareketine dönüştü. Başkan Tunç Soyer, “Sosyal ve demokratik belediyecilik anlayışımız gereği dayanışmayı önemsiyoruz. Biz Varız kampanyası ile İzmir’de büyük bir iyilik hareketi ortaya çıktı. Üretime destek olmak için çok erken saatlerde Kültürpark’ta toplanarak kiraz toplamaya Kemalpaşa’ya giden gençlere, yardım kolilerinin paketlenmesi ve dağıtımında görev alan gönüllülerimize, Halkın Bakkalı’ndan gıda kolisi alıp bağışlayanlara kadar İzmir’in tüm yüce gönüllü insanlarına çok teşekkür ediyorum. Dayanışmamız devam edecek. Kimsenin dışlanmadığı, çokça üreten hakça payla şan İzmir için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ UNUTULMADI

11 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasındaki gönüllü meyve hasadı programı kapsamında Kültürpark’taki toplanma alanında önce ateş ölçümleri yapılan gönüllü gençler, kahvaltı ve öğle kumanyasından oluşan beslenme paketi ile maske, dezenfektan ve eldivenden oluşan hijyen setini teslim alarak her sabah 07.30’da kiraz bahçelerine doğru yola çıktı. Mevsimlik tarım işçilerinin ekonomik açıdan mağdur olmaması için gönüllü sayısını sınırlı tutan Büyükşehir Belediyesi, bölgenin işgücü ihtiyacını dengede tutmaya çalışarak dayanışma ruhunu güçlendirdi. Hasat öncesi kiraz alım merkezleri ile tüm ana güzergahlara koronavirüse karşı hazırladığı uyarı ve bilgilendirme afişlerini asan Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçilerinin aileleriyle birlikte konakladığı çadır alanla rında da dezenfektan, hijyen paketi ve gıda kolisi dağıtarak hasat döneminin sorunsuz geçmesini sağladı.

Gönüllülerin kiraz hasadına katılması Kemalpaşa’da imece ruhunu harekete geçirdi. Kiraz üreticisi Fatma Taş, “Salgın nedeniyle hasat için çalışacak insan bulmak zorlaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı dayanışma kampanyasıyla bahçelerimize gelen gönüllüler sayesinde bu dönemi atlattık. Yoksa ürünümüzü toplayamayacaktık. Başkan Tunç Soyer’e çok teşekkür ederim” dedi. Fatma Taş, desteğinden dolayı Başkan Soyer’e yazdığı şiirin de kendisine ulaştırılmasını istedi.

Kiraz bahçesi sahibi Mehmet Ünel, “Virüsten dolayı hasat sıkıntımız vardı. Sağ olsun Tunç Başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Bu bahçede bine yakın ağaç var. 15 gün boyunca gönüllüler ile çalıştık. Gençler kiraz toplama işini çabuk kavradılar” dedi. Mehmet Ünel’in kızı Gamze Kaptan ise “Çocuklarım küçük olduğu için işe gidemiyorum. Babamla bahçeye geliyorum. Hem ona yardım ediyorum hem para kazanıyorum. Gönüllülerin bize gerçekten çok faydası oldu. Gençler de tarımla, toprakla buluştu. Onlarla tanıştığımıza çok memnun olduk” şeklinde konuştu.

Hasat programının son gününde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla gönüllüler arasına engelli gençler de katıldı. Bu sayede kiraz ayıklama işine dâhil olan Simay Demirezen “İlk kez kiraz hasadına katılıyorum. Zor ama güzel bir deneyim oldu benim için. İyi ki gelmişim. Bu benim katıldığım ilk gönüllü proje. Bundan sonra gönüllü olarak başka alanlarda da görev almak istiyorum” dedi.