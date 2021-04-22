İzmir dayanışmasında destek miktarı 1 milyon lirayı aştı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla yurttaşlar, ihtiyaç sahibi aileler için bugüne dek 1 milyon 26 bin liralık iftar yemeği paketi satın alındı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla Ramazan ayı için başlatılan Biz Varız dayanışması kapsamında bugüne dek 1 milyon 26 bin liralık iftar yemeği paketi satın alındı. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın başından bu yana 35 bin 469’u bağış olmak üzere 103 bin 680 kişilik iftar yemeği dağıttı.
Ramazan ayı başladığından bu yana iftar yemeği paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 35 bin 469’u bağış olmak üzere 103 bin 680 kişilik iftar yemeği dağıttı. Yurt içi ve dışından katılımcılar Biz Varız dayanışması kapsamında Bizİzmir dijital platformları ve Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 1 milyon 26 bin liralık iftar yemeği paketi satın aldı. Belirlenen mahallelerde iftar yemeği paketleri ve gıda kolilerinin evlere teslim edildiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dayanışmaya katkıda bulunanların her geçen gün arttığını belirterek “Ramazan ayı boyunca 400 bin kişilik iftar yemeği dağıtmayı hedefliyoruz. Bu konuda katkı sağlayan herkese tek tek teşekkür ediyorum” dedi.
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