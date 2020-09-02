İzmir Enternasyonal Fuarı 89'uncu kez kapılarını açıyor

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:35

89. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) salgına karşı yoğun önlemler altında 4 Eylül'de “Akdeniz” temasıyla konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. T. C. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek 89. İEF’nin basın toplantısı bugün Kültürpark’ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin de katıldığı basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın kent için önemine değindi. Başkan Soyer, “Fuarı açmaktaki amacımız her şeyden evvel ülkenin ve İzmir’in pandemi ile birlikte çok daha büyüyen ekonomik sıkıntılarını, fuarda oluşacak uluslararası işbirliği ve ticari ilişkiler ile yeniden canlandırmaya katkı sunmak” diye konuştu.

“EKONOMİK SIKINTILARA ÇÖZÜM SUNMAK İSTİYORUZ”

İzmir’in tarihsel mirasını çok daha güçlü şekilde açığa çıkarmak istediklerini de belirten Başkan Soyer, “İzmir’i Akdeniz’in öncü kenti haline getirmek, ticari ilişkileri güçlendirmek, şehrimizin tarım ve turizm potansiyelini daha fazla açığa çıkarmak istiyoruz. Nihai olarak İzmir’in ve ülkemizin ekonomisine katkı sunmak ve refahı artırmak için Akdeniz kentleri ile güçlü ilişkiler geliştirmeye başladık. İzmir Enternasyonal Fuarı’nı Akdeniz teması ile yapmamızın temel nedeni, işte bu ilişkilerimizin çok daha fazla güçlenerek pandemi döneminde her haneyi derinden sarsan ekonomik sıkıntılarımıza İzmir’den bir çözüm sunmakla ilgili” dedi.

SALGINA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Koronavirüs salgını nedeniyle 89’uncu İEF’i bu yıl 10 gün değil, 5 gün olarak organize ettiklerini dile getiren Soyer, alınan önlemleri de açıkladı. Soyer, şunları söyledi: “Fuarımızın başlayacağı 4 Eylül gününden itibaren misafirlerimizin giriş kapılarında sosyal mesafeye uygun ve kontrollü şekilde ateşleri ölçülerek içeri girmeleri sağlanacak. İEF için özel tasarlanmış maske ve dezenfektanlar dağıtılacak. Kültürpark’ta, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi için gerekli uyarı ve denetimler sağlanacak. Kimsenin şüphesi olmasın ki biz halkımızın sağlığını her şeyden daha ön planda tutuyoruz. İzmirli hemşerilerimin de aldığımız tüm önlemlere uyacağına ve ciddi hassasiyet göstereceğine inancım tam.”

Bu yıl İEF'de geçmiş yıllardaki gibi büyük kalabalıkların olmayacağını, belki büyük heyecanların, büyük coşkuları yaşamayacağını da söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın koşullarına rağmen yine de fuarın en zenginini, en içeriği dolu olanını gerçekleştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

“İZMİR İŞ GÜNLERİ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞECEK"

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da, İEF'nin İzmir İş Günleri ile başlayacağını belirterek, “Pandemi sonrası dönemde Akdeniz’de ticaret ve lojistik konusuna eğilecek olan İzmir İş Günleri bu yıl pandemi nedeniyle internet üzerinden yapılacak. İzmir İş Günleri’nde amacımız pandemi sonrası değişen küresel tedarik zinciri ve yeni ticaret yöntemlerinin İzmir ve Türkiye’ye katkı sunacak yeni fırsatlara yol açacak şekilde bu değişimlere ayak uydurmasını sağlayacak yeni yöntemler bulmak. Düzenlenecek oturumlarda kentimizin ekonomik sektör liderleri, bakanlık temsilcileri, ticaret uzmanları gibi kişiler konuşmacı olup dünyanın dört bir tarafından ticaretle ilgili kişilerle Akdeniz’de ticaretin ve lojistiğin geleceğini konuşacaklar” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıya katılan gazetecilerin sorunlarını da yanıtladı. Bir basın mensubunun koronavirüs salgını sonrası İEF'nin Fuar İzmir'de yapılacağına dair iddiaların bulunduğu sorusuna Soyer, şu yanıtı verdi: “İEF’nin kurucu iradesinin dışında bir irade ortaya koymamız söz konusu değil. Bu fuarı kuran atalarımız burayı bir halk üniversitesi olarak belirlemişler. Bizim bugünün yöneticileri olarak kurucu iradenin aksine bir irade ortaya koymamız söz konusu değil. Kültürpark bir yanıyla tarihsel SİT’tir, diğer yanıyla doğal SİT’tir. Korunması gereken tarihsel ve doğal kimliği var. Şuanda Koruma Amaçlı İmar Planı tamamlama aşamasında. İlgili meslek odaları, sivil toplum örgütleriyle görüşmelerin sonuna gelindi. Kültürpark’taki bazı yapıların fonksiyonları belki bir biçimde değiştirilerek bir kısmı belki ortadan kald ırılarak, yeni bir alan düzenlemesi yapılacak. Ama bu düzenleme kurucu iradenin kurucu iradesine, doğal SİT kimliğine uygun bir çözüm içerecek. Bütün binaların ortadan kaldırılacağı yeşil alan haline gelmeyecek.”

“FUARI DÜZENLEMEK BOYNUMUZUN BORCU”

Başkan Soyer, “koronavirüs salgınına karşı fuarı düzenleme konusunda neden ısrarcı oldunuz” şeklindeki soruya da, “Israrcı olduk, istekli olduk. Sadece bizim irademizle alınmış bir karar değildi. Sonuçta Ticaret Bakanlığı ile müzakere ederek bu noktaya geldik. İki hafta önce bakanımızı ziyaret ettik. Onun bu konudaki iradesini anlamaya çalıştık. Onların kriterine göre bir fuar düzenleme konusunda mutabık kaldık. Bizim tek taraflı bir ısrarımız olduğunu söylemek doğru olmaz. Fuar 2. Dünya Savaşı’nda bile kapılarını açmış. Tarihin hiçbir döneminde kapalı kalmamış. Bizim de bir biçimde sınırlı da olsa bu fuarı düzenlemek boynumuzun borcuydu” yanıtını verdi.

Başkan Soyer, fuar süresince Kültürpark içerisinde maksimum 40 bin kişiyi alacaklarınıda belirterek, “Metrekareye düşecek kişi sayısı ve fuarın coğrafi alanından yola çıkarak aynı anda içeride kaç kişi bulunabilir, bunun tespitini yaptık. Bu sayı 52 binler civarında olabiliyor. İçeri girenler kadar çıkanlar da kontrol altında tutulacak. İçeride kaç kişi olabilir? Bunun sınırlamasını getireceğiz. Aynı anda içeride bulunabilecek kişi sayısını risk azaltılsın diye 40 bin ile sınırlamayı düşünüyoruz. Bu sayının üzerine çıkıldığında kapılar kapanacak” dedi.

MASKELİ VE MESAFELİ KONSERLER

89. İEF’de etkinlikler, sağlık ön planda tutularak gerçekleşecek. Bu yıl Çim Konserleri, pandemi önlemleri kapsamında düzenlenemeyecek. Onun yerine Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda sosyal mesafe kuralına uyularak konserler yapılacak. 4 Eylül akşamı açılış konseri İzmir Senfoni Orkestrası eşliğinde Akdeniz Kentleri Müziği olacak. Konserden hemen önce, Lizbon Valisi Fernando Medina ve Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau açılışa online olarak bağlanıp İzmirlileri selamlayacak. Açılış konserinin ardından, rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi sahne alacak. 5 Eylül’de Ozbi ile Gülce Duru, sonrasında ise Gazapizm sevenleriyle buluşacak. 6 Eylül Pazar akşamı Açıkhava sahnesi ısınacak ve hayranları Anadolu Ateşi’ni izleme fırsatı yakalayacak. 7 Eylül akşamı; Ufuk Beydemir, Buray ve Merve Özbey sevilen şarkılarını seslendirecek. Kapanışı ise 8 Eyl&uum l;l’de klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ile Halil Sezai yapacak. Konserler öncesinde alanın temizliği yapılacak, konser sırasında ise dinleyicilerin oturma düzeni sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacak. 2750 kişilik Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’na 1435 kişi alınarak sosyal mesafe korunacak. Fuara girişler 5 TL olacak.