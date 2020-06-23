İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Savunma durdurulamaz!

23 Haziran 2020 Salı, 11:30

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, İktidarın baroları bölme projesine karşı Türkiye’nin dört bir yanından “Savunma Yürüyüşü” başlatan baro başkanlara destek açıklamasında bulundu. Cemiyet'ten yapılan açıklamada, "Adaletin ve Baroların bağımsızlığı için, hukukun üstünlüğü için Ankara’ya yürüyen 53 Baro Başkanına engelleme ve saldırının hiçbir meşru açıklaması bulunmamaktadır. Yasal dayanağı olmayan engelleme halkın savunma hakkına yöneliktir. Haksızlık, hukuksuzluktur. Keyfidir. Demokrasi ile asla bağdaşmamaktadır. Ülkemizin itibar karnesinde yeni bir kırık nottur." denildi.

"Savunma Durdurulamaz" başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Savunma Hakkı insan haklarının en temel ilkelerinden biridir. Kutsaldır. Baroların ve avukatların susturulmaya çalışılması toplumun her bireyinin savunma hakkının engellenmesidir.

Hep söylediğimiz gibi, basın, ifade ve düşünce özgürlüğünün ve hukukun bağımsız olmadığı ülkelerde demokrasiden söz edilemez. Hak arama ve ifade özgürlüğü etle tırnak gibidir. Halkın bilgi edinme hakkına hizmet eden gazetecilerin savunmalarını üstlenen avukatlarımız bunu halkın bilgi edinme hakkını savunmak için de yapıyorlar kuşkusuz. Onlar da halka emanettir.

Savunma Yürüyüşü'nün engellenmesi, Baro Başkanların saldırıya uğramaları, darp edilmeleri, fiili gözaltında tutulmaları çok üzücüdür. Kabul edilemez. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak bu hukuksuzluğu kınıyoruz.