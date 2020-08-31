İzmir Gazeteciler Ceyimeti: Gazeteciler sahipsiz değildir

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:21

Basın toplantısında İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri ve çıkan arbedede saldırıya uğrayan 6 basın emekçisinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu yer aldı.

Toplantıda, “Gazeteciler sahipsiz değildir” diyerek konuşmasına başlayan İGC Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen şu açıklamalarda bulundu; Zor şartlar altında çalışan basın emekçilerine gün geçtikçe saldırılar artmakta, gazetecilerin görev yapması engellenmektedir.

Pandeminin ağır koşullarında fedakârca çalışan basın emekçileri bu da yetmezmiş gibi fiili saldırılara maruz kalmakta, gittikçe yaygınlaşan şiddetin öznesi haline gelmektedir.”

'HABER ALMA HAKKINDA SALDIRIDIR'

Konuşmasında kongreyi izleyen basın mensuplarının güvenliğinin ve bunun için gerekli tüm tedbirlerin ev sahibinin sorumluluğunda olduğu söyleyen Dikmen, şu sözlerle devam etti;

“İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde basın mensuplarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Bu saldırı aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne, basın özgürlüğüne bir saldırıdır. Kongrede ev sahibi CHP'dir. Kongreyi izleyen basın mensuplarının güvenliği, işlerini özgürce yapması ve bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınması da ev sahibinin yükümlülüğündedir.

Gazetecilere saldırılması, meslektaşlarımızın darp edilmesi, cep telefonlarına el konulması, fotoğraf makinalarındaki fotoğrafların zorla sildirilmesi, görev yapmalarının engellenmesi kesinlikle kabul edilemez.

Gerçekleşen saldırıyı, “Birkaç kendini bilmez kişinin yaptığı provakasyon” sözleriyle açıklamak ve geçiştirmek mümkün değildir ve asla kabul edilemez.”

Olayda saldırıya uğrayan gazeteciler için gerekli hukuki desteği sağlamaya yönelik çalışmaları başlattığını söyleyen Başkan Misket Dikmen konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

“İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızın haklarını her platformda arayacağımızı, hukuki destek vereceğimizi bildiriyoruz.

Olayın sorumlularının bir an önce bulunarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda tüm yasal yollara başvurulacaktır. Cemiyetimiz konunun ısrarla takipçisi olacaktır. Gazeteciler yalnız ve sahipsiz değildir, buradan bir kez daha tüm kamuoyuna duyururuz.”