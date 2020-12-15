İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı kapatıldı
Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen depremde binası hasar gören İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı kapatıldı. İzmir Tabip Odası, laboratuvarın kapatılmasının 'ciddi bir halk sağlığı sorunu' yaratacağını bildirdi.
30 Ekim'de meydana gelen Ege Depremi'nde binası hasar gören İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı kapatıldı. Laboratuvar çalışanları ilçe sağlık müdürlüklerinde görevlendirildi.
Kapatıtma kararına tepki gösteren İzmir Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Çok sayıda kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapan ve akredite olan İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda artık içme, kullanma, kaynak ve doğal suların, kaplıca, havuz, deniz suyu ile hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan suların analizleri yapılamayacak." denilerek kapatılma kararının 'ciddi bir halk sağlığı sorunu' yaratacağını kaydedildi.
Konuyla ilgili İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Depremde binası hasar gören İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı halen boş bulunan İzmir Konak Doğumevi Binasına veya bugün İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından kullanılan kendi gerçek binasına neden taşınmadı ve yılların getirdiği birikimi göz ardı edilerek kapatıldı? İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarının tüm değerli cihazlarının İzmir’in Urla ilçesindeki bir depoya kaldırılacağı iddiası ne anlama gelmektedir? Yoksa binadaki deprem hasarı bahane edilerek laboratuvarın tamamen kapatılması mı amaçlanmaktadır?" denildi.
Açıklamada şunlar aktarıldı:
"Çözüm; deprem sonucu mevcut İzmir Halk Sağlığı Laboratuvar binasının hasarlı raporu alması nedeniyle gerçek laboratuvar binası olan ve İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından idari hizmetlerin yürütüldüğü bina boşaltılmalı ve gerçek sahibi olan İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı^na tahsis edilmelidir. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı kendi gerçek binasında bir an önce açılmalıdır."
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Van'da deprem
- Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçındık
Video Haberler
- 'Türkiye'de bütün sorunların temel nedeni bu
- Maske uyarısında bulunan yurttaşı döve döve kör ettiler
- Sahiller ve plajlar deniz köpüğü ile doldu
- Alışverişten dönen eşini bıçaklayarak öldürdü
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet'ten 'Milli Piyango' fetvası
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' genelgesi
- Uğur Işılak'tan iktidara 'yardım' tepkisi
- Öztrak'ın çıkışının ardından Çakıcı'dan yanıt
- AYM'den Osman Kavala kararı
- TBMM'nin ihalesi de onda
- 'Cumhurbaşkanı şu anda hayal kırıklığına uğruyor'
- Van'da deprem
- Türkiye’yle ilişkilere zarar vermekten kaçındık