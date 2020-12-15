15 Aralık 2020 Salı, 16:20

30 Ekim'de meydana gelen Ege Depremi'nde binası hasar gören İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı kapatıldı. Laboratuvar çalışanları ilçe sağlık müdürlüklerinde görevlendirildi.



Kapatıtma kararına tepki gösteren İzmir Tabip Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Çok sayıda kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapan ve akredite olan İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda artık içme, kullanma, kaynak ve doğal suların, kaplıca, havuz, deniz suyu ile hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan suların analizleri yapılamayacak." denilerek kapatılma kararının 'ciddi bir halk sağlığı sorunu' yaratacağını kaydedildi.

Konuyla ilgili İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, "Depremde binası hasar gören İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı halen boş bulunan İzmir Konak Doğumevi Binasına veya bugün İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından kullanılan kendi gerçek binasına neden taşınmadı ve yılların getirdiği birikimi göz ardı edilerek kapatıldı? İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarının tüm değerli cihazlarının İzmir’in Urla ilçesindeki bir depoya kaldırılacağı iddiası ne anlama gelmektedir? Yoksa binadaki deprem hasarı bahane edilerek laboratuvarın tamamen kapatılması mı amaçlanmaktadır?" denildi.



Açıklamada şunlar aktarıldı:

"Çözüm; deprem sonucu mevcut İzmir Halk Sağlığı Laboratuvar binasının hasarlı raporu alması nedeniyle gerçek laboratuvar binası olan ve İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından idari hizmetlerin yürütüldüğü bina boşaltılmalı ve gerçek sahibi olan İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı^na tahsis edilmelidir. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı kendi gerçek binasında bir an önce açılmalıdır."