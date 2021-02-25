İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden AKP kongresi açıklaması
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, AKP İl Kongresine katılanlara kamu hastanelerinde Covid-19 testi yapıldığı iddialarını yalanladı. İl Sağlık Müdürlüğü, "herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılmasının söz konusu olmadığını" bildirdi.
İzmir'deki AKP kongresine katılan delegelere kamu hastanelerinde Covid-19 testi yaptırıldığı haberlerinin yer alması üzerine İzmir İl Salğık Müdürlüğü web sitesi üzerinden açıklama yaptı.
Kentte Covid-19 vaka sayısının stabil seyrettiği, salgın poliklinikleri ve PCR laboratuvarlarının sıkıntısız şekilde kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği belirtilen açıklama şöyle:
"İlimizdeki bütün hastanelerde pandemi polikliniğine başvuran hastaların tümüne hekimlerce uygun görülen tetkikler yapılmaktadır. Bu konuda herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılması söz konusu değildir. Haberde yer alan ve parti il teşkilatınca delegelere gönderildiği iddia edilen SMS mesajı bilgimiz dahilinde olmayıp o gün yapılan test sayısı ile diğer günler arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir."
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