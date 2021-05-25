İzmir tarihinin en büyük yatırımı için ihale süreci başlıyor

25 Mayıs 2021 Salı, 10:25

İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin 5’inci aşaması olacak Üçyol - Buca Metro Hattı’nın yapım ihalesinde istekli firmaların birinci aşama yeterlilik dosyaları, 28 Mayıs Cuma günü açılacak. Projeye finansman desteği sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) resmi internet sitesinde, elektronik ortamda açılacak dosyalar, ihale komisyonu tarafından incelemeye alınacak. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından yeterli görülen istekliler, fiyat tekliflerinin verileceği ikinci aşamaya davet edilecek.

YATIRIM REKORU

Üçyol - Buca Metro Hattı inşaatı, 1 milyar 70 milyon Avro’luk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak. 13.5 kilometre uzunluğundaki hat; Üçyol Metro İstasyonu - Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü - Çamlıkule arasında hizmet verecek. TBM makinası kullanılarak derin tünel tekniği (TBM/NATM) ile yapılacak hatta, sırasıyla Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonları yer alacak.

İZBAN’LA ENTEGRE OLACAK

Buca Metrosu, F.Altay - Bornova arasında çalışan metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda; İZBAN hattı ile ise Şirinyer İstasyonu'nda entegre olacak. Üçyol İstasyonu’nda bilet holü katından bağlantılı olurken; İZBAN Şirinyer İstasyonu’nda peron katından bağlanacak ve mevcut hatlardan bağımsız çalışacak. Bu hat üzerindeki tren setleri sürücüsüz hizmet verecek.

İNŞAAT BU YIL BAŞLAYACAK

Proje kapsamında, toplam 80 bin m2 kapalı alana sahip olacak Bakım, Atölye ve Depo Binası da yapılacak. İki katlı binada alt kat geceleme, üst kat ise araç bakım ve onarım katı olarak kullanılacak. Üst katta ayrıca idari ofisler ve personel kullanım alanları bulunacak. Üçyol - Buca Metro Hattı’nın inşaatına bu yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Çalışmaların dört yıl sürmesi öngörülüyor.