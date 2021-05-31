İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 21 Haziran’da başlıyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez bu yıl “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali” düzenliyor. 11 günlük festival 21 Haziran Avrupa Müzik Günü'nde başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Amacımız sinema ve müzik sektörlerini İzmir’de buluşturmak. Ben buradan hem tüm Türkiye’deki sektör temsilcilerini, hem de pandemiden dolayı evlerine tıkılan İzmirlileri festivalimize davet etmek isterim. Pandemi koşullarını da dikkate alarak görkemli bir festival yapacağız” dedi.

87 FİLM GÖSTERİLECEK

Festival programının, “Hayatım Müzik”, “Müzik ve Toplum”, “Müzik Belgeselleri”, “Her Yaştan Çocuklar İçin” ve “Ustalardan Kısalar” başlıklı bölümlerinde, müzik ve müzisyenler üstüne yapılmış uzun ve kısa metraj filmlerle birlikte festivalde 87 film gösterilecek.

KRİSTAL FLAMİNGO ÖDÜLLLERİ

Festivalin yarışma bölümü bu yıl yalnızca ulusal düzeyde yapılacak. Yarışmaya hak kazanan dokuz film, Kültürpark’daki açık hava sinemasında gösterilecek. Festival ödülleri “Kristal Flamingo” adıyla anılacak. En iyi filmin yapımcısına, bir sonraki filmin çekimlerin en az yüzde 40’ını İzmir’de yapması koşuluyla, İzmir Sinema Ofisi tarafından 300.000 TL değerinde lojistik destek sağlanacak. İzelman A.Ş. tarafından ise en iyi film ve jüri özel ödülü alan yapımların yönetmenlerine, en iyi kadın oyuncuya, en iyi erkek oyuncuya, en iyi film müziğinin bestecisine ve en iyi ses tasarımcısına 10’ar bin liralık ödül verilecek.

ULUSAL YARIŞMA

Yönetmenliğini Vecdi Sayar‘ın üstlendiği festivalde, sinema- müzik ilişkisi bağlamında En İyi Film, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Müzik, En İyi Özgün Film Şarkısı ve En İyi Ses Tasarımı ödülleri verilecek. Festival Jürisi, yönetmen Ezel Akay’ın başkanlığında, müzikal oyunlardaki başarısı ile tanınan oyuncu Tülay Günal, müzisyen-akademisyen Prof. Berrak Taranç, besteci Cem İdiz, akademisyen-yazar Prof. Oğuz Makal, söz yazarı Mehmet Teoman ve film müziği alanından bir akademisyen Feyzi Erçin’den oluşuyor.

DİZİ MÜZİKLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

Festival çerçevesinde, televizyon alanında da bir değerlendirme olacak. TV eleştirmenleri Elçin Yahşi, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Yazgülü Aldoğan, sinema yazarı Burak Göral, sinema ve müzik yazarı Cumhur Canbazoğlu ile besteci Serdar Kalafatoğlu’ndan oluşan jüri, son bir yıl içinde (Mayıs 2020- Mayıs 2021) açık televizyon kanalları ile dijital platformlarda gösterilmiş dizilerin ana tema müzikleri ve şarkıları arasında bir değerlendirme yaparak, iki kategoride En İyi Özgün Dizi Müziği ve En İyi Özgün Şarkı ödülleri verecek. Bestecilere, Kristal Flamingo ödülleri 1 Temmuz’daki ödül töreninde verilecek.

USTALARA SAYGI

Festivalin ilk gününde Türkiye sinemasının üç usta bestecisi, Yalçın Tura, Arif Erkin, Cahit Berkay’a ve sanatçı Hümeyra’ya onur ödülü verilecek. Ustaların müziklerini yaptığı filmlerden bir seçki, “Ustalara Saygı” bölümünde gösterilecek. Artık aramızda olmayan Atilla Özdemiroğlu ve Timur Selçuk ise “Anılarına” adlı bölümde yer alacak.