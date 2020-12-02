İzmir Valiliği, spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı
İzmir Valiliği, bir hastane bahçesinde yer alan spor salonunun yatak yetersizliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine çevrildiği iddialarını yalanladı.
İzmir Valiliği, bir hastanenin spor salonunun salgın nedeniyle hastane olarak kullanıldığı yönündeki haberi yalanladı.
İzmir Valiliği, söz konusu görüntülerin, 30 Ekim günü meydana gelen depremden sonra hasarın büyüklüğünün ön görülememesi nedeniyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin spor salonunun ‘acil müdahale ve barınma’ alanına çevrildiğini belirtti.Valilik açıklamasında görüntülerde yer alan alanın deprem sonrası gerek duyulmadığı için boşaltılmış olduğunu ve asli kullanım alanına geri döndürüldüğünü de bildirdi.
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