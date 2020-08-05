İzmir Veteriner Hekimleri Odası: Geçmiş olsun Türkiye

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:55

İzmir Veteriner Hekimleri Odası geride bıraktığımız Kurban Bayramı'na ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar aktarıldı:

2012 yılından bu yana İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak her Kurban Bayramı öncesinde hem kurumların hem de vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekenleri dile getiriyoruz.

Veteriner Hekimler olarak bizzat sahada olan bizler bu yıl COVİD 19 pandemisini de dikkate alarak yine bilgilendirmelerimizi yapmıştık. Ancak ne yazık ki hala değişmeyen manzaralara bu yıl da şahit olduk.

Ne hayvan hakları kaldı, ne hayvan sağlığı, ne çevre sağlığı, dolayısıyla ne de insan sağlığı bu bayramda tam anlamıyla korunabildi.

Özellikle iç organlar sahipsiz hayvanların ulaşabileceği şekilde çöplere yığıldı, belki de hastalıklı bölümler de aynı şekilde özensizce ortalıkta bırakıldı. Kist hidatik başta olmak üzere insan sağlığını ve elbette konakçısı olan hayvanın da sağlığını tehlikeye atacak döngünün oluşumu bizzat insan eliyle gerçekleştirilmiş oldu.

Gerçekten emek harcayarak yasalara uygun koşullarda sağlıklı hayvanlarını kurban satış yerlerine getiren yetiştiricilerin emekleri ve insanımızın sağlığı, sağlıksız hayvanlarını fırsattan istifade yoğunluktan yararlanarak kurban satış yerlerine getiren satıcılar yüzünden riske atıldı. Tüberkülozlu, paraziter enfeksiyonlu hayvanlar insanlarımızın kurban bayramını zehir etti.

İşin daha da üzücü yanı bizler Veteriner Hekimler olarak yıl boyu halk sağlığı için hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonozlarla) mücadele amaçlı çalışmalar yapmışken dört günde tüm emeklerimiz ziyan oldu gitti.

Dini açıdan yapılan tüm bilgilendirmelere karşın ilk gün kurbanlık hayvanının kesilmesi için çabalayan vatandaşlar yüzünden her yıl yetersiz olan bazı kesim yerleri yine genel temizlik ve hijyen koşulları açısından yetersiz kaldı. Hem de COVİD 19 un en sevdiği maskesiz, mesafesiz ve sağlıksız ortamlar yüzünden belki de yaz sonu yine sokağa çıkma yasaklarının gelebileceğini herkes unuttu.

Tıpkı kanun koyucuların Veteriner Hekimlerin de sağlık çalışanı olduğunu unuttuğu gibi...

Tıpkı yetkililerin tüm dünyada tek kurtuluş olarak kabul edilen "tek sağlık" uygulamalarının önemini unuttuğu gibi…

Haliyle 365 günlük çabası ve emeği unutulan biz Veteriner Hekimlere de Kurban Bayramı sonrası söyleyecek tek söz kaldı: Geçmiş olsun Türkiye.