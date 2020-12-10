'İzmir Zamanı' kampanyasına bir haftada 111 proje başvurusu yapıldı

10 Aralık 2020 Perşembe, 11:15

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmediği bir hayat kurgulamak ve dirençli bir kent yaratmak için 26 Kasım’da İstanbul’dan tüm Türkiye’ye yaptığı düşünce ve üretim meydanı oluşturma çağrısı yanıt buldu. İzmir Zamanı ortak akıl çağrısına doğayla barışık, özgür ve uyum içinde bir yaşamı İzmir’den başlayarak inşa etmek isteyen girişimcilerden iki hafta içinde 111 proje önerisi geldi. Türkiye’nin her yerinden gönderilen proje önerilerinde tarımdan bilişime, şehircilikten sanata kadar yaşamın tüm alanlarında yenilikçi fikirler yer alıyor. Kampanyaya ayrıca 150’nin üzerinde gönüllü katılım başvurusu da yapıldı.

BAĞIMSIZ KURUL DEĞERLENDİRECEK

İzmir Zamanı fikirleri, İzmir’in kurumsal paydaşlarından oluşan bağımsız ve gönüllü bir kurul tarafından İzmir Vakfı internet sitesindeki kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Vakıf, uygulamaya değer görülen fikirleri İzmir’deki en uygun taşıyıcı kurumlarla buluşturacak ve uygulama sürecini destekleyecek. Fikrin uygulanması için gereken kaynak, projenin taşıyıcılığını kabul eden kurum veya kurumlar tarafından fikir sahibiyle birlikte geliştirilecek.

"YAŞAMI BİRLİKTE TASARLAYALIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 26 Kasım’daki İzmir Zamanı buluşmasında “Yaşam hakkının güvence altında olduğu bir şehir iklimi yaratmak için İzmir’de bir düşünce meydanı oluşturalım. Bunu tüm Türkiye'ye taşıyalım. Yalnızca binalarımızı; park ve caddelerimizi değil; ticareti, tarımı, turizmi, kültür-sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım” demişti.