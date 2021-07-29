İzmir’de 100 hekim görevden ayrıldı
Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, kentte 1 ayda 100 hekimin emeklilik veya istifa yolu ile görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sağlık çalışanlarına yönelik istifa yasağının 1 Temmuz itibarıyla kalkmasının ardından pandemi döneminde ön cephede savaşan kahramanlardan da istifalar gelmeye başladı. Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, 1 aylık süre zarfında 100 hekimin emeklilik ve istifa nedeniyle görevinden ayrıldığını söyledi.
‘BENDEN BU KADAR’ DİYORLAR”
Koçak, “Bu kadar çabalamaya, bu kadar fedakarlığa rağmen saygı görüyor muyuz, hayır. Ana gerekçe budur. Artık bıkıp, ‘benden bu kadar’ diyorlar” ifadelerini kullandı.
"BU RAKAMLARIN DAHA ARTMASINI BEKLİYORUZ"
Koçak, “Zorlu bir süreçten geçtiler, pandeminin biraz hafiflenmesinin ardından yıllık izinlerini kullanan arkadaşlarımız oldu. Şuana kadar İzmir’de 100 tane hekim, istifa ve emeklilik gibi nedenlerden dolayı görevinden ayrıldığı duyumunu aldık. Ağustos ortasından itibaren bu rakamların daha artmasını bekliyoruz” diye konuştu.
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