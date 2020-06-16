İzmir’de 16 yeni yerli üretim otobüs daha hizmete girdi

16 Haziran 2020 Salı, 13:11

Toplu taşıma ağını çevreci ve konforlu otobüslerle güçlendirmeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZULAŞ şirketi bünyesinde hizmet verecek 16 solo otobüsü hizmete aldı.TEMSA tarafından üretilen 16 otobüsün de filoya katılması ile birlikte İZULAŞ’ın otobüs sayısı 306 oldu. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki bin 542 otobüsle birlikte İzmir’de toplu ulaşımda hizmet veren otobüs sayısı bin 848’e çıktı. Yeni otobüslerin hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Filomuzu, her geçen gün son teknoloji ürünü, doğaya saygılı, engelli dostu, klimalı, alçak tabanlı, konforlu, çevre dostu otobüslerle gençleştirerek büyüteceğimizin sözünü vermiştik. Bugün hemşerilerimizin hizmetine sund uğumuz 16 yeni otobüsümüz işte bu sözümüzün gereği” diye konuştu.

Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen törende davetlilere hitap eden Başkan Soyer, “Bugün İzmir’de güvenli, doğaya saygılı ve sorunsuz bir toplu taşıma hedefimizde bir adım daha atıyor, İzmirlilerin toplu ulaşımdaki memnuniyetini arttırmayı amaçlıyoruz. Otobüslerimizi, raylı ulaşım ile vapurlarımızı, bisiklet ulaşımı ile bütünleştiriyor, hemşerilerimizin en konforlu şekilde toplu ulaşım hizmeti almasını sağlıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan İZULAŞ A.Ş’nin İzmir’de toplu ulaşım konusunda çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Soyer şunları söyledi: “İZULAŞ, bugün 290 şehir içi yolcu otobüsü ve 9 adet tur otobüsü ile karayolu ulaşımında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. 290 adetlik Türkiye’nin en genç ve çevreci otobüs filosuna bugün 16 yeni otobüs daha ilave ederek araç sayısını 306’ya çıkartıyoruz. Benzer şekilde ESHOT Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki yaklaşık 1600 araçlık filomuzu da her geçen gün arttırıyor,modern, çevreci ve konforlu yeni araçlarla İzmir’in toplu ulaşımını güçlendiriyoruz. 2020’ye girmeden hemen önce 30 Aralık’ta, 15 yeni solo otobüsü hizmete sunduk. Yine ESHOT Genel Müdürlü ;ğümüz , Devlet Malzeme Ofisi’nden direkt alım ile 52 otobüs daha satın aldı. Bu araçlarımız da, yılsonuna kadar hizmete girecek.”

'YERLİ ÜRETİME DESTEK'

Türkiye’nin yerli otobüs markası TEMSA’dan alınan bu araçlar ile yerli üretime destek verdiklerini ve ülke ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Soyer, “Filoya katılan tüm otobüsler gibi 16 yeni otobüsümüz de Euro 6 emisyon standartlarına uygun olup karbon emisyonu konusunda İzmir’in ülkemizde öncü şehirlerinden biri olmasına katkı sağlıyor” dedi.

KORONA ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle İzmir’deki tüm toplu ulaşım araçlarımızda olduğu gibi bu otobüslerde de salgının yayılmasını önleyecek gerekli tüm tedbirlerin alındığını hatırlatan Bakan Soyer, “Pandeminin minimum hasarla atlatılması için düzenli olarak dezenfekte edilen otobüslerimizde ve diğer ulaşım araçlarımızda, tedbiri elden bırakmayacağız. Yolcularımızın da maske takarak hijyen ve güvenli mesafeye dikkat etmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

TEMSA Teknik Satış Müdürü İrfan Özsevim ise ESHOT ve İZULAŞ’ta hizmet veren otobüs sayısının bugün 426’ya çıktığını belirtti. Koronavirüs nedeniyle ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Özsevim, “Bu dönemde bu otobüslerin alınması TEMSA çalışanlarına, fabrikamızdaki iş arkadaşlarımıza moral vermiştir. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyor, otobüslerin İzmir halkına ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından TEMSA sahibi Yaşar Özkan, TEMSA Teknik Satış Müdürü İrfan Özsevim ile birlikte Başkan Soyer’e dekotadan yapılmış büyük sembolik otobüs anahtarı ve otobüs maketi verdi.

Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu, meclis üyeleri, belediye bürokratları ve TEMSA yetkilileri katıldı.