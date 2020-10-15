İzmir’de 29 Ekim’de ulaşım 1 kuruş
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımada ulaşım ücretlerinin 1 kuruş olmasını kararlaştırdı.
Türkiye, 29 Ekim 2019 Salı günü, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yıldönümünü kutlayacak. Ulusal bayramda İzmir içinde yolcu taşıma ücretleri de toplu taşıma araçlarında 1 kuruşa indirilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleştirilen ekim ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumunda alınan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentte toplu taşıma en düşük değer olan 1 kuruş olacak.
4736 sayılı yasa uyarınca, yerel yönetimlerin; öğrenci, öğretmen, 60 yaş üstü ve kanunda belirtilen kurum ve kuruluşların çalışanları dışındaki kişilere indirimli ya da ücretsiz tarife uygulama yetkisi yok. Bu yüzden de ücretler en düşük tutar olan 1 kuruşa indirilebiliyor. Aynı yasanın birinci maddesinin altıncı fıkrasında Cumhurbaşkanı’nın birinci fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkili olduğu da belirtiliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla toplu taşımada ulaşım ücretsiz olabiliyor.
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