İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 02:52
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İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında saat 02:47'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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