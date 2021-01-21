İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında saat 02:47'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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