İzmir'de 78 köy ve mahalle yolunda karla mücadele
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kenti etkisi altına alan kar yağışının hayatı olumsuz şekilde etkilediği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu aralıksız çalışan ekipler yeni haftaya da kar mesaisiyle başladı. 78 mahalle ve köy yolunda kar küreme ile tuzlama çalışması yapıldı. Karda ve suda hareket edebilen paletli tam teşekküllü özel kurtarma aracı da yoğun kar yağışı altındaki Ödemiş'te hizmet veriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kar yağışı nedeniyle sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışının günlük hayatı olumsuz şekilde etkilememesi için seferber olan ekipler, hafta sonu aralıksız çalıştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Karaburun'da 1, Karabağlar'da 3, Seferihisar'da 2, Menderes'te 2, Menemen'de 8, Kemalpaşa'da 7, Buca'da 3, Bornova'da 6, Kınık'ta 15, Bergama'da 31 köy olmak üzere toplamda 78 köy ve mahalle yolunda kar küreme ile tuzlama çalışması yaptı. 243 personel ile üç vardiya şeklinde yürütülen çalışmalarda 16 greyder, 10 kar küreme ve tuz serim aracı, 42 kamyon, 5 loder, 14 traktör kepçe kullanıldı.
Dağda Arama Kurtarma ekipleri de yoğun kar yağışının etkili olduğu Ödemiş'te çalışmalarını sürdürüyor. Karda ve suda hareket edebilen 8x8 paletli tam teşekküllü özel kurtarma aracı (Argo) ile göl, karlı zemin gibi riskli yerlerde, 2 paramedik ve 1 itfaiye eriyle görev yapılıyor. Ekipler, Ödemiş Bozdağ bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalma, buzlanmaya bağlı trafik kazası gibi olaylara anında müdahale ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları, bugün de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde devam ediyor.
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