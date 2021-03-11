İzmir'de 86 köy ücretsiz internete kavuşuyor

11 Mart 2021 Perşembe, 12:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzaktan eğitime desteğini sürdürüyor. Kırsal mahallelerdeki çocukların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine erişimini sağlamak için 20 köyde ücretsiz internet bağlantısı kurularak EBA noktası oluşturuldu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliği ile tespit edilen öncelikli 86 köyün tamamına bu ay internet hizmeti sağlanacak.

EN TEMEL İHTİYAÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzaktan eğitime verdiği destek ile internete kavuşan Menemen'in Bağcılar Köyü'nde öğrenciler ve veliler zorluklardan kurtuldu. Köylerinde internet çekmediği için EBA'ya bağlanamayan ve derslerinden geri kalan çocuklar için köy kütüphanesi EBA noktasına dönüştürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz, pandemi ile birlikte tüm dünya gibi ülkemizin de zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın en temel ihtiyacı olan interneti köylerimize getirmenin heyecanı içindeyiz. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığımız ile birlikte internet hizmeti alamayan yerleri belirledik. 15 ilçede 86 köye ücretsiz internet hizmeti götürerek belediyemizin hizmetini köylerimize ve çocuklarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Menemen Bağcılar Muhtarı Durmuş Mahir Ertekin, köylerinde 25 çocuğun eğitim gördüğünü belirterek, "Çocuklarımız köyümüzde internet olmadığı için uzaktan eğitim sürecinde çok zorluk çekiyordu. Tunç Başkanımız sağ olsun bizi düşündü. Kütüphanemizde artık internet var ve burada rahatlıkla EBA'ya bağlanıp derse girebildikleri için çocuklarımız çok mutlu" dedi.

Emiralem Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şükrü Ayhan, "Bir süre internet gitti, geldi. Şimdi çok şükür. Burada kitap okuyoruz, derslerimize giriyoruz. Çok güzel bir ortamımız oldu.

Zehra Semahat Erişen İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Begüm Şen, "Uzaktan eğitim başlayınca canlı derslerine bağlanmak zorunda kaldık. Köyümüzde internet olmadığı için bağlanamadık. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi köyümüze internet getirdi. Artık derslerimize girebileceğiz" dedi.

Velilerden Gülsüm Ayhan ile Meral Ceylan, "Uzaktan eğitim sisteminin başlaması ile birlikte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Köyde internet yoktu. İnternet paketi alarak idare etmeye çalıştık. EBA'ya bağlanamıyorduk çoğu kez. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi köyümüzde EBA noktası oluşturdu. Artık hem derslerinden geri kalmıyorlar hem de burada güzel vakit geçiriyorlar. Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz" dedi.



