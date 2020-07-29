İzmir'de ADD'ye 'Erbaş' engeli

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 12:20

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri, dün Dİyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunmak için İzmir Adliyesi'ne gitti. Üyeler koronavirüs tedbirleri gerekçe gösterilerek adliye binasına alınmadı. Tedbirlerin bahane olarak kullanıldığını savunan ADD üyeleri, duruma tepki gösterdi. Atatürk'e hakaret eden Erbaş'ın korunduğunu belirten ADD'liler suç duyurusunda bulunmadan adliyeyi terk etmeyeceklerini söyledi.

ADD üyeleri daha sonra Avukat Cemil Öz’ün girişimiyle içeri alınıp dilekçelerini teslim etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Erbaş’ın Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçe gösterildi. Savcılığa verilen dilekçede, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anmak yerine lanet okumak suretiyle alenen hakaret etmiş ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir." denildi.